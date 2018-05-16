Son Dakika...Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, 68 yaşında hayatını kaybetti.

İBDA-C harekatının lideri, şair ve yazar Salih Mirzabeyoğlu, geçirdiği beyin kanaması sonucunda hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan tüm müdahalelere rağmen Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşmişti. Mirzabeyoğlu bugün hayatını kaybetti.

SALİH MİRZABEYOĞLU KİMDİR?

25 Aralık 1950 doğumlu olan Mirzabeyoğlu'nun ismi, 1998 yılında Metris Cezaevi'nde çıkan isyanla duyuldu. 28 Şubat sürecinde tutuklandı. Yasadışı İBDA/C örgütü lideri olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum oldu.

Yaklaşık 16 yıl tutuklu kaldıktan sonra avukatlarının talebi üzerine İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 22 Temmuz 2014'te yeniden yargılanmasına ve tahliyesine karar verildi.

2 Mart 2016 tarihinde ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi. İBDA fikriyatının lideri ve fikir adamı olduğunu söyleyen Salih Mirzabeyoğlu'nun, 12 yıl tek başına kaldığı cezaevinde 58 cilt kitap yazdığı biliniyor. Asıl ismi Salih izzet Erdiş olmasına rağmen kamuoyunda Salih Mirzabeyoğlu olarak tanınıyordu.