Son Dakika...Selahattin Demirtaş için tahliye dilekçesi verildi!

Hakkında açılan dava nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için yargılandığı Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde avukatları tarafından tahliye başvurusunda bulundu.

"EŞİT VE ADİL SEÇİM KAMPANYASI İÇİN TAHLİYE EDİLMELİ"

Avukatların, tahliye dilekçesinde, şimdiye kadar sundukları gerekçelerin yanı sıra Demirtaş'ın, 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adayı olduğunu, diğer adaylarla eşit ve adil seçim kampanyası yapması için tahliye edilmesi talebinde bulanacakları öğrenilmişti.