Son Dakika...Trump: Kuzey Kore zirvesi iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelecekti. Trump, Kuzey Kore zirvesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup yazarak Singapur'daki zirveye katılmayacağını iletti.

Trump iki gün önce, ABD’nin Kuzey Kore hakkında kesin koşulları olduğunu hatırlatarak, “Bu koşulların sağlanacağını düşünüyorum, eğer sağlanmazsa toplantıyı gerçekleştirmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

ŞART: NÜKLEER SİLAHSIZLANMA

Trump, ABD'nin Kuzey Kore'ye şart koştuğu nükleer silahsızlanma sürecinin uzamadan tek bir seferde bitirilmesi gerektiğini söylemişti. "Bu tüm nükleer çalışmaların durdurulması tek bir seferde olursa daha iyi olacaktır. Kuzey Kore'nin ABD'nin ondan istediği şartları yerine getirmesi halinde Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un güvenliği garanti altına alacak" diyen Trump, "Bunu en başından konuştuk, o mutlu ve güvende olacak, ülkesi de zenginleşecek" demişti. ABD'nin Güney Kore'nin kalkınmasındaki rolünü örnek olarak gösteren Trump, "Eğer işler yolunda giderse o çok mutlu olacak, eğer gitmezse de mutlu olmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.



