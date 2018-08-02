'Son Feci Bisiklet' açık havada konser verdi
Son dönemin popüler indie rock gruplarından "Son Feci Bisiklet" sevenleriyle buluştu
Canlı performansıyla da kendilerinden söz ettirmeyi başaran grup, Sanat Performance sahnesinin Açıkhava Konserleri kapsamında konser verdi.
Manga, Sakin, Grup 84, Zakkum, Gripin gibi Ankara çıkışlı olan ve yaklaşık 5 yıldır sahnelerde yer alan "Son Feci Bisiklet", en sevilen şarkılarını konsere gelenlerle birlikte söyledi.
Grup, "Kötü Şeyler" ve "Vesaire" albümlerinden eserlerin yanı sıra single çalışmalarından oluşan repertuvarla yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.
İsminin yanı sıra farklı müzik tarzları ve şarkı sözleriyle de dikkati çeken grup, Arda Kemirgent, Can Sürmen, Ozan Özgül ve Erkin Sağsen'den oluşuyor.