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Son güne kadar hastalığını fark etmediler...

2014 yılından beri karın ağrısı ve kilo verme şikayetleriyle sık sık doktora giden Ellie Walsh'un mide kanseri olduğu ortaya çıktı. Ailesi, ameliyat sırasında hayatını kaybeden kızlarıyla ilgili doktorları suçluyor

Son güne kadar hastalığını fark etmediler...
18 yaşındaki Ellie Walsh, Noel günü katıldığı partiden birkaç gün sonra ameliyat masasında hayatını kaybetti. Genç kızın mide kanseri olduğu çok geç ortaya çıktı.

Ellie Walsh, karnındaki bir tümörü çıkarmak için cerrahi bir işlem sırasında ameliyata bağlı komplikasyon sebebiyle hayatını kaybetti.



Midesindeki tömör beş hafta önce tespit edildi. Ancak aile ve genç kız durumun ciddi olduğunu bilmiyordu. Doktorlar 27 Aralık günü tümörü almaya karar verdiler. Ancak Walsh ameliyat masasında kalarak burada hayatını kaybetti.

Genç kızın 37 yaşındaki annesi Emma Walsh, kızına veda etmek için vakit bulamadığını söyledi. Walsh kızının ölümüyle ilgili doktorları suçluyor. Walsh, "Ellie'nin ne kadar kötü olduğunun farkında değildik. Birkaç yıl karın ağrısı şikayeti vardı. Yaklaşık 5 hafta önce tarama sırasında tümörün olduğu fark edildi" diye konuştu.



Kızının 2014 yılından beri kilo verdiğini söyleyen Walsh, "Doktora gidiyorduk ama her zaman parasetemol vererek ağrısını geçiriyorlardı" dedi.

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