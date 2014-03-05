Sakat ve Milli Takım'larda bulunan oyunculardan dolayı oldukça eksik bir kadro ile antrenman yapan siyah-beyazlılar, kondisyon ve dar alanda çift kale maç yaparak günü tamamladı.



Sakatlığı geçen Escude ve Gökhan Töre takımla takımla antrenmanlara başlarken Almeida ve Fernandes salonda çalıştı.



ALMEİDA'NIN OYNAYIP OYNAMAMA KARARI KENDİSİNE AİT

Portekiz Milli Takımı'ndan sakatlığından dolayı ayrılarak Türkiye'ye gelen Almeida, doktor Ertuğrul Karanlık tarafından muayene edildi. Portekiz Milli Takımı doktorunun ağrıların geçinceye kadar oynama dediği Almeida'nın psikoljik bir olayının olmadığını söyleyen Karanlık, "Almeida Milli Takım'dan ayrılınca gece yarısı uçağa binip sabah 6'da buraya geldi. Hemen hastaneye gidip kontrollerini yaptık, MR'ını çektik. Sakatlığında büyük bir düzelme var. Eskişehir maçına henüz dört gün var. O güne kadar tedavisine devam edeceğiz. Kendini iyi hissederse ve oynamak isterse bir problem olmaz. Oynayıp oynamama kararı kendisine kalmış bir şey. Ben iyiyim derse oynar. Ağrılarım devam ediyor derse yapacak bir şeyimiz yok. Portekiz Milli Takım doktoru elinde bir rapor olmadan, onun ağrılarına dayanarak konuşmuş. O da bize güvendiği için hemen geldi ve kontrollerini yaptık durumu iyiye gidiyor" dedi.



Fernandes'in tedavisinin devam ettiğini ve Dany'nin de Kamerun Milli Takımı'nda olduğunu ve telefonla konuşarak bilgi aldığını belirten Karanlık bu oyuncunun kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.



FUTBOLCULARA 70 BİN LİRA PRİM DAĞITIL ACAK

Bu arada Beşiktaşlı oyunculara daha önce vaat edilen 70 bin lira primin bu hafta dağıtılacağı öğrenildi. Gaziantep, Kayserispor, Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarının kazanılmasından dolayı 70 bin liraya yükseltilen prim hafta sonuna kadar futbolculara dağıtılacak.

Beşiktaş, Eskişehirspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idman ile devam edecek.