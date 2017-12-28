15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Son KHK'yı çok sert eleştirmişti! Ömer Süha Aldan kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında, sivillere ceza muafiyeti getiren 696 sayılı KHK ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Peki Ömer Süha Aldan kimdir?

Son KHK'yı çok sert eleştirmişti! Ömer Süha Aldan kimdir?
Ankara Başsavcılığı CHP’li Ömer Süha Aldan hakkında soruşturma başlattı. Aldan’a başlatılan soruşturmanın nedeninin bir radyo programında KHK’ya yönelik sözleri olduğu öğrenildi.

CHP’li Ömer Süha Aldan hakkında, katıldığı bir radyo programında, 696 sayılı KHK ile sivillerin darbeyi önlemek için yaptığı eylemlerin hukuki, mali ve cezai sorumluluğu olmayacağı yönündeki kararı eleştirirken, “Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır” ifadelerini kullanmıştı.


ÖMER SÜHA ALDAN KİMDİR?


Ömer Süha Aldan (d. 19 Temmuz 1959, Akşehir, Konya), Türk siyasetçi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Konya Hâkim adaylığı, Samsun Lice, Araç, Niksar ve Fethiye Cumhuriyet, Ankara DGM Cumhuriyet Savcılığı ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı yapmıştır. DENETDE'nin "Temiz Topluma Katkı Ödülü" ile Toplumsal Saydamlık Hareketinin "Yılın Dürüstlük Ödülü" sahibidir. TBMM XXIV., XXV.ve XXVI.Dönem Muğla milletvekilidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
İbrahim Armağan annesiyle telefon konuşmasında suçu itiraf etti

İbrahim Armağan annesiyle telefon konuşmasında suçu itiraf etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu sürece limon sıkmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu sürece limon sıkmasın
Son Dakika... Okmeydanı'nda kaza!

Son Dakika... Okmeydanı'nda kaza!

Son Dakika... Kocaeli'nde fabrika yangını

Son Dakika... Kocaeli'nde fabrika yangını
Türkiye’nin deprem haritası yenilendi

Türkiye’nin deprem haritası yenilendi
FETÖ sanığı iş adamı itirafçı oldu

FETÖ sanığı iş adamı itirafçı oldu
Akdeniz'de 'doğalgaz' gerilimi

Akdeniz'de 'doğalgaz' gerilimi
Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
Uşak’ta hastane etrafındaki ağır koku paniğe neden oldu

Uşak’ta hastane etrafındaki ağır koku paniğe neden oldu
Eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder tahliye oldu

Eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder tahliye oldu
Belediye başkanı çekim sırasında depreme yakalandı

Belediye başkanı çekim sırasında depreme yakalandı