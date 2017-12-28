Son KHK'yı çok sert eleştirmişti! Ömer Süha Aldan kimdir?



ÖMER SÜHA ALDAN KİMDİR?

Serap Belovacıklı

Ankara Başsavcılığı CHP’lihakkında soruşturma başlattı. Aldan’a başlatılan soruşturmanın nedeninin bir radyo programında KHK’ya yönelik sözleri olduğu öğrenildi.hakkında, katıldığı bir radyo programında, 696 sayılı KHK ile sivillerin darbeyi önlemek için yaptığı eylemlerin hukuki, mali ve cezai sorumluluğu olmayacağı yönündeki kararı eleştirirken, “Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır” ifadelerini kullanmıştı.Ömer Süha Aldan (d. 19 Temmuz 1959, Akşehir, Konya), Türk siyasetçi.Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Konya Hâkim adaylığı, Samsun Lice, Araç, Niksar ve Fethiye Cumhuriyet, Ankara DGM Cumhuriyet Savcılığı ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı yapmıştır. DENETDE'nin "Temiz Topluma Katkı Ödülü" ile Toplumsal Saydamlık Hareketinin "Yılın Dürüstlük Ödülü" sahibidir. TBMM XXIV., XXV.ve XXVI.Dönem Muğla milletvekilidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.