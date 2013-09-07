Sonbahar depresyonu yaşamak istemiyorsanız...

Hisar Intercontinental Hospital Uzman Psikoloğu Gülşah Yahşi anlattı:



Depresyonda olan kişinin üzüntü ve keder duygularının artarak ruhsal çökkünlük yaşadığını dile getiren Uzm. Psikolog Gülşah Yahşi "Mevsi açıklamasında bulundu.



NEDEN DEPRESYONA GİRERİZ?

Tatil sonrası sorumluluklarınıza ve eski temponuza geri döndüyseniz, okullar açıldıysa, masrafların çoğalmasıyla birlikte birtakım maddi zorluklar yaşamaya başladıysanız, iş yükünüz giderek artıyorsa, tabiattaki değişikliklerden etkileniyorsanız depresyona girebilirsiniz. Bu değişikliklerin biyolojik olarak bizi etkilemesi de sebeplerden biri. Sonbaharda güneş ışınlarının azalmasıyla birlikte depresif duygularda artış gözlemlenir. Bu artış, karanlık nedeniyle beyindeki 'melatonin' hormonunun daha çok salgılanmasına bağlıdır.



DEPRESYONU ATLATMAK İÇİN...

• Öncelikle bunun utanılacak ve zayıflık duyacağınız bir durum olmadığını, herkesin zaman zaman böyle bir süreci yaşabileceğini kabul edin.

• İyi hissettiren her türlü etkinliğe katılın

• Geri dönüşü güç olan kararlar vermeyin.

• Yalnız kalmamaya özen gösterin, sevdiğiniz kişilerle sürekli iletişim halinde olun.

• İlgi alanlarınızı artırın.

• Olumsuz düşüncelerinizin farkına varmaya ve o yapıyı değiştirmeye çalışın.

• Duygularınızı yakınlarınızla paylaşın.

• Sporla uğraşın ve uykunuzu düzene sokun.

• Hayatınızda olumlu değişiklikler yaptığınız halde ruh halinizde herhangi bir iyileşme görmüyorsanız mutlaka bir uzmandan destek alın.