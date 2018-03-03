Sondakika! Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde korkutan deprem!

Yaşar Can

Son dakika deprem haberi bu defa Erzincan'da geldi. Otlukbeli'nde saat 12.05'te yerin 5.7 km derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Erzincan, Türkiye'de en fazla depremin meydana geldiği şehirlerin başında geliyor. Son yüzyılda onlarca depremin meydana geldiği Erzincan'da son büyük deprem 1992 yılında meydana gelmişti. 13 Mart'taki depremin büyüklüğü 6.8'di. Depremde 653 kişi enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti.Kentteki en büyük deprem ise 27 Aralık 1939 yılında meydana gelmiş ve 30 binden fazla insan yaşamını yitirmişti. Bu depremin büyüklüğü ise 7.9'du.