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Songül Öden, 74 yaşındaki İngiliz oyuncu Kevork Malikyan ile aşk mı yaşıyor? (Songül Öden'den açıklama)

Oyuncu Songül Öden (40), Instagram hesabından Ermeni asıllı İngiliz oyuncu Kevork Malikyan (74) ile fotoğraf paylaştı. Songül Öden fotoğrafa kalp emojisi koyunca aşk dedikoduları patlak verdi. Ancak açıklama gecikmedi. İşte Songül Öden'in açıklaması...

20 Ocak 2018, Cumartesi 16:35
Songül Öden, 74 yaşındaki İngiliz oyuncu Kevork Malikyan ile aşk mı yaşıyor? (Songül Öden'den açıklama)
Son olarak Kerem Alışık ile uzun bir birlikteliği olan ve evliliğe giden ilişkilerini noktalayan Songül Öden, Instagram hikayesinde paylaştığı fotoğrafla akıllarda soru işareti uyandırdı.

Songül Öden, İngiliz oyuncu Kevork Malikyan ile çektiği fotoğrafın ortasına kalp çizerek 'Diyarbakır prensi' notunu düştü. Songül Öden'in bu paylaşımı da aşk dedikodularının çıkmasına neden oldu. 

İŞTE SONGÜL ÖDEN'İN O PAYLAŞIMI:

'KENDİSİYLE AĞABEY KARDEŞ İLİŞKİSİ DIŞINDA BİR YAKINLIĞIM YOKTUR'


Çıkan aşk dedikodularının ardından Songül Öden açıklama geldi. İşte Songül Öden'in açıklaması...

"Dünden beri hakkımda çıkan haberleri şaşkınlıkla ve üzüntüyle  takip ediyorum. Ağabeyim,meslektaşım ve memleketlim olan  Kevork Malikyan’la birlikte paylaştığım fotoğrafın yorumlanış biçimi beni derinden üzdü...Kendisiyle  ağabey kardeş ilişkisi dışında başka bir yakınlığım yoktur...Bu açıklamayı yapıyor olmak dahi benim için son derece yaralayıcıdır...Gerekli hassasiyeti göstermeniz dileğiyle... Saygılarımla"



Kevork Malikyan

 


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