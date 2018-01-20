Songül Öden, 74 yaşındaki İngiliz oyuncu Kevork Malikyan ile aşk mı yaşıyor? (Songül Öden'den açıklama)

İŞTE SONGÜL ÖDEN'İN O PAYLAŞIMI:

'KENDİSİYLE AĞABEY KARDEŞ İLİŞKİSİ DIŞINDA BİR YAKINLIĞIM YOKTUR'

Elif Bayram

Son olarakile uzun bir birlikteliği olan ve evliliğe giden ilişkilerini noktalayanhikayesinde paylaştığı fotoğrafla akıllarda soru işareti uyandırdı.ile çektiği fotoğrafın ortasına kalp çizereknotunu düştü. Songül Öden'in bu paylaşımı da aşk dedikodularının çıkmasına neden oldu.Çıkan aşk dedikodularının ardından Songül Öden açıklama geldi. İşte Songül Öden'in açıklaması..."Dünden beri hakkımda çıkan haberleri şaşkınlıkla ve üzüntüyle takip ediyorum. Ağabeyim,meslektaşım ve memleketlim olan Kevork Malikyan’la birlikte paylaştığım fotoğrafın yorumlanış biçimi beni derinden üzdü...Kendisiyle ağabey kardeş ilişkisi dışında başka bir yakınlığım yoktur...Bu açıklamayı yapıyor olmak dahi benim için son derece yaralayıcıdır...Gerekli hassasiyeti göstermeniz dileğiyle... Saygılarımla"