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Sonic efsanesi, Sonic Runners Adventure ile dönüyor!

Sonic the Hedgehog ve dostları, yepyeni ve enerji dolu bir koşu oyunuyla dönüyor. Efsane oyun, 'Sonic Runners Adventure' ile yeniden tüm akıllı telefon ve tabletlerde!

09 Ocak 2018, Salı 14:04
Sonic efsanesi, Sonic Runners Adventure ile dönüyor!
Dünyanın önde gelen mobil oyun yayıncı ve yapımcılarından Gameloft, ve SEGA Networks Inc., Sonic Runners Adventure oyununu yayınlandı.
Kendinizi yarışın ritmine bırakın ve Sonic efsanesini yeniden yaşayın! Bu oyunda, ikonik mavi kirpi Sonic’i, engellerle dolu çılgın yollarda, baş döndürücü dalışlar ve etkileyici taklalar ile yönlendirin. Sonic’in ünlü arkadaşları Tails, Knuckles ve Shadow the Hedgehog da dahil olmak üzere bir çok farklı karakterle oynayın. Korkunç Doktor Eggman ile birlikte üzere, çeşitli düşmanların ve engellerin üstesinden gelin!

Gameloft ekibi, ünlü Sonic efsanesinin temelindeki her ayrıntıyı aktarabilmek adına SEGA ile yoğun şekilde çalıştı. Böylece, SEGA tarafından geliştirilen Orijinal Sonic Runners oyunundaki kendine has görsellik ve oyun müzikleri de bu yeni oyuna da uyarlandı.
 

İşte Sonic Runners Adventure'ın tanıtım videosu: 


 


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