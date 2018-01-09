Sonic efsanesi, Sonic Runners Adventure ile dönüyor!

İşte Sonic Runners Adventure'ın tanıtım videosu:

Merve Duran

Dünyanın önde gelen mobil oyun yayıncı ve yapımcılarından, ve.,oyununu yayınlandı.Kendinizi yarışın ritmine bırakın ve Sonic efsanesini yeniden yaşayın! Bu oyunda, ikonik mavi kirpi Sonic’i, engellerle dolu çılgın yollarda, baş döndürücü dalışlar ve etkileyici taklalar ile yönlendirin. Sonic’in ünlü arkadaşlarıveda dahil olmak üzere bir çok farklı karakterle oynayın. Korkunç Doktorile birlikte üzere, çeşitli düşmanların ve engellerin üstesinden gelin!ekibi, ünlü Sonic efsanesinin temelindeki her ayrıntıyı aktarabilmek adına SEGA ile yoğun şekilde çalıştı. Böylece, SEGA tarafından geliştirilen Orijinaloyunundaki kendine has görsellik ve oyun müzikleri de bu yeni oyuna da uyarlandı.