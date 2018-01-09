Sonic efsanesi, Sonic Runners Adventure ile dönüyor!

Dünyanın önde gelen mobil oyun yayıncı ve yapımcılarından Gameloft
, ve SEGA Networks Inc
., Sonic Runners Adventure
oyununu yayınlandı.
Kendinizi yarışın ritmine bırakın ve Sonic efsanesini yeniden yaşayın! Bu oyunda, ikonik mavi kirpi Sonic’i, engellerle dolu çılgın yollarda, baş döndürücü dalışlar ve etkileyici taklalar ile yönlendirin. Sonic’in ünlü arkadaşları Tails, Knuckles
ve Shadow the Hedgehog
da dahil olmak üzere bir çok farklı karakterle oynayın. Korkunç Doktor Eggman
ile birlikte üzere, çeşitli düşmanların ve engellerin üstesinden gelin!
Gameloft
ekibi, ünlü Sonic efsanesinin temelindeki her ayrıntıyı aktarabilmek adına SEGA ile yoğun şekilde çalıştı. Böylece, SEGA tarafından geliştirilen Orijinal Sonic Runners
oyunundaki kendine has görsellik ve oyun müzikleri de bu yeni oyuna da uyarlandı.
İşte Sonic Runners Adventure'ın tanıtım videosu:
Merve Duran