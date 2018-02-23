Sonic The Hedgehog ne zaman vizyona girecek?

Adem Özdoğan

Özellikle 80 kuşağı için çok özel bir yere sahip olan Sonic, yeni nesilde o kadar da popüler bir karakter değil. Açık konuşmak gerekirse SEGA, Sonic markası için gerekli girişimlerde çok geç kaldı. Nintendo Mario’nun değerine değer katarken, Sonic ise zamana karşı yenik düştü. Fakat her şey için geç olmadığını düşünen, şimdi deile şansını vizyonda denemek istiyorGeçtiğimiz yılın sonlarına doğru ortaya çıkanprogesi için bir çok usta isim bir araya gelecek. Filmin yönetmenlik koltuğunda Gopher Broke’tan tanıdığımız Jeff Fowler bulunacak.Senaryo tarafında ise Pat Casey ve Josh Miller ile anlaşılmış durumda. Ayrıca yapımcı tarafında da’un başarılı yönetmeni Tim Miller yer alıyor.SEGA tarafından gelen bilgilere göre,için vizyon tarihi de belirlenmiş durumda. Animasyon ve aksiyon tarzında bir atmosfere sahip olması beklenen yapım, Kasım 2019’da vizyona girecek. Yani filmin izleyici ile buluşması için 1.5 seneden fazla zaman var. Bu kadar süre içerisinde filmin kadrosunda değişiklikler olması da muhtemel diyebiliriz. Bakalım, beyaz perdede aradığını bulabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.