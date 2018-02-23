İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Sonic The Hedgehog ne zaman vizyona girecek?

Oyun ve çizgi film dünyasının en köklü karakterlerinden biri olan Sonic, yıllar sonra tekrardan beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor.
 

Sonic The Hedgehog ne zaman vizyona girecek?
Özellikle 80 kuşağı için çok özel bir yere sahip olan Sonic, yeni nesilde o kadar da popüler bir karakter değil. Açık konuşmak gerekirse SEGA, Sonic markası için gerekli girişimlerde çok geç kaldı. Nintendo Mario’nun değerine değer katarken, Sonic ise zamana karşı yenik düştü. Fakat her şey için geç olmadığını düşünen SEGA, şimdi de Sonic The Hedgehog ile şansını vizyonda denemek istiyor

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ortaya çıkanSonic The Hedgehog progesi için bir çok usta isim bir araya gelecek. Filmin yönetmenlik koltuğunda Gopher Broke’tan tanıdığımız Jeff Fowler bulunacak.

Senaryo tarafında ise Pat Casey ve Josh Miller ile anlaşılmış durumda. Ayrıca yapımcı tarafında da Sonic The Hedgehog’un başarılı yönetmeni Tim Miller yer alıyor.

SEGA tarafından gelen bilgilere göre, Sonic The Hedgehog için vizyon tarihi de belirlenmiş durumda. Animasyon ve aksiyon tarzında bir atmosfere sahip olması beklenen yapım, Kasım 2019’da vizyona girecek. Yani filmin izleyici ile buluşması için 1.5 seneden fazla zaman var. Bu kadar süre içerisinde filmin kadrosunda değişiklikler olması da muhtemel diyebiliriz. Bakalım Sonic, beyaz perdede aradığını bulabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.


YENİ JAMES BOND FİLMİ İÇİN SÜRPRİZ İSİM



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Meizu X2 çok iddialı

Meizu X2 çok iddialı
HTC Desire 12 ortaya çıktı

HTC Desire 12 ortaya çıktı

Üniversiteli Metehan'a 15 bin drone siparişi

Üniversiteli Metehan'a 15 bin drone siparişi
Steam’de de KDV ödeyeceğiz!

Steam’de de KDV ödeyeceğiz!
Galaxy S9+ rekor kırdı

Galaxy S9+ rekor kırdı
BlackBerry’nin yeni modelleri belli oldu

BlackBerry’nin yeni modelleri belli oldu
İşte Türkiye'nin en çok izlenen YouTuber çocuğu: Prenses Elif

İşte Türkiye'nin en çok izlenen YouTuber çocuğu: Prenses Elif
Airbus elektrikli uçan taksinin görüntülerini yayınladı

Airbus elektrikli uçan taksinin görüntülerini yayınladı

HONOR yenilikçi ürünleri ile Türkiye’ye geliyor!

HONOR yenilikçi ürünleri ile Türkiye’ye geliyor!
iPhone SE 2, WWDC 2018’de görücüye çıkacak

iPhone SE 2, WWDC 2018’de görücüye çıkacak
Spotify akıllı hoparlör üretecek

Spotify akıllı hoparlör üretecek