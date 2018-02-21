Sony Japonya’da yapay zeka temelli taksi çağırma servisi kuruyor

Japonya'daki beş taksi şirketiyle iş birliği yapan Sony, yapay zekadan yararlanan bir taksi çağırma sistemi kuracağını açıkladı.

Sony Japonya’da yapay zeka temelli taksi çağırma servisi kuruyor
Sony Corporation, beş taksi şirketiyle iş birliği içinde çalışarak Japonya’da yapay zeka temelli bir taksi çağırma sistemi kuracağını açıkladı. Sistem, taksi gönderimlerini düzenlemek ve hava durumu, trafik ya da yerel etkinlikler gibi unsurlara bağlı şekilde oluşabilecek talepleri öngörebilmek için yapay zekadan faydalanacak.

Sony’nin açıklaması, bugünlerde Asya’yı ziyaret eden Uber CEO’su Dara Hosrovşahi’nin Japon taksi şirketleriyle daha fazla iş birliği kurmayı planladıklarını açıklamasının hemen öncesinde geldi. Bloomberg‘in haberine göre, Uber’e geçtiğimiz Ağustos ayında katılan Hosrovşahi, Japonya’yı ‘çok önemli bir fırsat’ olarak değerlendiriyor ve Uber’in daha önce benimsediği yaklaşımların pek işe yaramadığını düşünüyor.


SONY JAPANTAXI VE TOYOTA İLE YARIŞACAK


Sony’nin taksi çağırma sistemi bu yılın bahar aylarında Daiwa Motor Transportation, Hinomaru Kotsu, Kokusai Motorcars, Green Cab ve Checker Cab Group şirketlerinin iş birliğiyle hizmete girecek. Sony hizmetleri (uygulamalar da dahil olmak üzere) Japonya’daki diğer taksi operatörlerine de sunulacak. Japonya’da taksicilerin özel bir lisansa sahip olması gerektiği için Uber gibi şirketler Tokyo ve Japonya’nın diğer büyük şehirlerinde araç çağırma hizmetleri veremiyor. (Uber şu anda Japonya’da sadece hiç taksi şirketi bulunmayan küçük kasabalarda hizmet veriyor). Sonuç olarak, Japonya’daki araç çağırma uygulamaları, müşterileri profesyonel olmayan sürücüler yerine lisanslı taksicilerle eşleştiriyor.

Sony’nin hizmeti, dünyahalleri'nin haberine göre uygulama geliştiricisi JapanTaxi ve Toyota iş birliğiyle oluşturulacak diğer bir yapay zeka temelli taksi çağırma hizmetiyle yarışacak. JapanTaxi, ülkedeki taksilerin dörtte birinin (60 bin adet) sistemlerine kaydolduğunu açıkladı. Diğer rakipler de Uber ve Didi Chuxing. Her iki şirket de taksi şirketi Daiichi Koutsu Sangyo ile iş birliği yaptı. Ayrıca Hosrovşahi bu yıl Uber’in Japonya’daki etki alanını artırmayı planladıklarını söyledi.


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