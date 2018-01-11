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Sony'nin 4K projektörünün fiyatı 30 bin dolar

CES 2018 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda birbirinden iddialı ürünler tanıtılıyor. Bu iddialı ürünler arasında Sony’nin yeni 4K projektörü de bulunuyor. Sony Life Space UX serisinin bir parçası olan projektör 4K Ultra Short Throw Projector LSPX-A1 adıyla tanıtıldı.

Sony'nin 4K projektörünün fiyatı 30 bin dolar
Duvardan 9,6 inç uzaklığa konumlandırılan projektör, bu mesafeden 120 inç boyutunda 4K görüntü sunabiliyor. 2500 lümen parlaklık sunan 4K projektör, bu mesafeden hiçbir bozulma yaşamadan net görüntü sağlayabiliyor.

Sony’nin yeni projektörü barındırdığı ses sistemi Glass Sound Speaker ile birlikte 360 derece ses deneyimi sunuyor. Gelişmiş bir ses deneyimi sunmak için ortadaki hoparlörün sesi duvardan sekecek şekilde tasarlanmış. LSPX-A1’de ortada yer alan ana hoparlöre ek olarak 4 adet daha hoparlör bulunuyor.

Şık bir görünüme sahip olan projektörün görünümü TV ünitesini andırıyor. Akıllı tasarımı sayesinde bütün kablolarını gizleyebilen LSPX-A1, 30.000 dolar fiyata sahip.

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