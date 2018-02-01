İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Sony, PlayStation 4 için yeni oyun konsollarını tanıttı

PlayStation kullanıcılarını yakından ilgilendiren tanıtım yapıldı. Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation 4 için üretilen yeni oyun konsollarını görücüye çıkardı

Sony, PlayStation 4 için yeni oyun konsollarını tanıttı
Yeni oyun konsolları metalik gri ve gece mavisi renkleriyle dikkat çekiyor. Ürünün Türkiye fiyatına dair resmi bir açıklama ise henüz bulunmuyor.

Her iki konsol kumandasının da 7 Mart 2018'de Avrupa pazarında satışa sunulması bekleniyor.


PLAYSTATION 5 NE ZAMAN ÇIKACAK? 


Peki PlayStation 5 ne zaman tanıtılacak? Şirkete yakın kaynaklara göre, Sony, 2018'de yeni PS konsolunu görücüye çıkaracak. 

Peki PlayStation 5'te hangi özellikler yer alacak? İşte sıkça dile getirilen iddialar arasında konsolda 4K (en az 3840 x 2160) çözünürlükteki oyunlara destek, PlayStation VR entegrasyonu olması bekleniyor.

PS5, piyasadaki en büyük rakibi Xbox One gibi televizyon ve akış gibi fonksiyonlara sahip hepsi bir arada konsolla karşımıza çıkabilir.

Cihazın ABD fiyatının ise 500 dolar olması bekleniyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Happn’ın Türkiye’deki üye sayısı belli oldu

Happn’ın Türkiye’deki üye sayısı belli oldu
App Annie 2017 mobil oyun raporunu açıkladı

App Annie 2017 mobil oyun raporunu açıkladı

Oyuncular çıldırdı

Oyuncular çıldırdı
YouTube'a video indirme özelliği eklendi

YouTube'a video indirme özelliği eklendi
Facebook, Bitcoin ve altcoin reklamlarını yasakladı

Facebook, Bitcoin ve altcoin reklamlarını yasakladı
Kanlı Ay, Mavi Ay ve Süper Ay saat kaçta izlenecek? (Süper Kanlı Mavi Ay nedir?)

Kanlı Ay, Mavi Ay ve Süper Ay saat kaçta izlenecek? (Süper Kanlı Mavi Ay nedir?)
Nokia 3310 4G tanıtıldı (Nokia 3310 4G kaç lira, Türkiye'ye ne zaman geliyor, özellikleri neler?)

Nokia 3310 4G tanıtıldı (Nokia 3310 4G kaç lira, Türkiye'ye ne zaman geliyor, özellikleri neler?)
Galaxy S9 fiyatı ne kadar olacak?

Galaxy S9 fiyatı ne kadar olacak?

Yeni iPad ne zaman tanıtılacak?

Yeni iPad ne zaman tanıtılacak?

WhatsApp, iPhone’ların CarPlay özelliğine destek verecek

WhatsApp, iPhone’ların CarPlay özelliğine destek verecek
18 yaşındaki genç kendi elektrikli aracını yaptı

18 yaşındaki genç kendi elektrikli aracını yaptı