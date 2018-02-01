Sony, PlayStation 4 için yeni oyun konsollarını tanıttı



PLAYSTATION 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Can Hakman

Yeni oyun konsolları metalik gri ve gece mavisi renkleriyle dikkat çekiyor. Ürünün Türkiye fiyatına dair resmi bir açıklama ise henüz bulunmuyor.Her iki konsol kumandasının da 7 Mart 2018'depazarında satışa sunulması bekleniyor.Pekine zaman tanıtılacak? Şirkete yakın kaynaklara göre, Sony, 2018'de yeni PS konsolunu görücüye çıkaracak.Peki'te hangi özellikler yer alacak? İşte sıkça dile getirilen iddialar arasında konsolda 4K (en az 3840 x 2160) çözünürlükteki oyunlara destek,entegrasyonu olması bekleniyor., piyasadaki en büyük rakibigibi televizyon ve akış gibi fonksiyonlara sahip hepsi bir arada konsolla karşımıza çıkabilir.Cihazınfiyatının ise 500 dolar olması bekleniyor.