Sony, PlayStation 4 için yeni oyun konsollarını tanıttı

Yeni oyun konsolları metalik gri ve gece mavisi renkleriyle dikkat çekiyor. Ürünün Türkiye fiyatına dair resmi bir açıklama ise henüz bulunmuyor.
Her iki konsol kumandasının da 7 Mart 2018'de Avrupa
pazarında satışa sunulması bekleniyor.
PLAYSTATION 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Peki PlayStation 5
ne zaman tanıtılacak? Şirkete yakın kaynaklara göre, Sony, 2018'de yeni PS konsolunu görücüye çıkaracak.
Peki PlayStation 5
'te hangi özellikler yer alacak? İşte sıkça dile getirilen iddialar arasında konsolda 4K (en az 3840 x 2160) çözünürlükteki oyunlara destek, PlayStation VR
entegrasyonu olması bekleniyor.
PS5
, piyasadaki en büyük rakibi Xbox One
gibi televizyon ve akış gibi fonksiyonlara sahip hepsi bir arada konsolla karşımıza çıkabilir.
Cihazın ABD
fiyatının ise 500 dolar olması bekleniyor.
Can Hakman