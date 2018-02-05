Sony telefonlarına kaç yıl destek verecek?

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Adem Özdoğan

Güncelleme denincetelefon üreticilerinin ağzından laf almak zor. Zira yıllardır işin içinde olan firmalar, üst üste çıkan Android sürümlerinin, ağırsebebi olanve aksiliklerin farkındalar. Buradaki en büyük sorun, onlarca model bulunması ve hemen her kullanıcınıniçinde olması. Firmalara çalışma şansı da son anda verildiğinden amiral gemisi telefonların bile yeni sürümü alması aylar sürüyor, hatta üzerine yeni birsürümü bile çıkmış olabiliyor.bu konuda kolayca konuşmasını anlayabiliriz, ziraüreticinin kendi platformu ve kısıtlı sayıda model mevcut. Dahası, güncelleme üzerinde çalışmak için lansman öncesi çok süresi var. Buna karşın Android cephesindeveprogramları dışında bu kadar net bir konuşmayı daha önce duymamıştık; Sony yeni politikasıylatelefonlarınagüncelleme desteği vereceğini açıkladı.ise donanım “yeterli” gelebilecekse 2 yıllık destek sunulacak. Aksi halde destek devam etmeyecek. Yapılan net açıklama, fazlasıyla cesur ve etkileyici. Güncellemelerin devam edeceğini bilmek kullanıcıları memnun edecektir.Öte yandan yeni politikayla beraber,veismindeki iki güvenlikgiderileceğialacak cihazlar da açıklandı.