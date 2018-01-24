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Sony, Xperia servisini kapattı

Sony, my Xperia isimli uzaktan takip servisini sessiz sedasız kapattı. Japon şirket yerini Google’ın mevcut sistemine bırakıyor
 

Sony, Xperia servisini kapattı
Japon şirketin birkaç yıl önce kullanıma sunduğu, kayıp cihazları bulma ve uzaktan yönetme servisi “my Xperia”, kalıcı olarak kapatıldı. Sessiz sedasız yapılan kapatma işleminin ardından servise erişmeye çalışanlar Google’ın, Android Cihaz Yöneticisi sayfasına yönlendiriliyor. Bildiğiniz gibi uzun süredir Google’ın Android telefonlar için açtığı alternatif servis de hizmet veriyor. Muhtemelen Sony’nin 2013’ten beri hizmet veren bu servisinin kapatılma sebebi de Google’ın gölgesinde kalması.

Değişikliğin ardından gelen uyarı ise şöyle: “17 Ocak itibariyle my Xperia servisi kapatılmıştır ve bu yüzden şimdi Google’ın ‘Cihazımı Bul’ servisine yönlendirileceksiniz.

Servis yeni kapatıldığı için şirketin destek sayfalarında ve çeşitli yerlerde ismi hala geçiyor. Ayrıca hamlenin ardından Android tarafında eli en güçlü kalanlar Google ve Samsung oldu.


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