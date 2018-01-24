Sony, Xperia servisini kapattı

Adem Özdoğan

Japon şirketin birkaç yıl önce kullanıma sunduğu, kayıp cihazları bulma ve uzaktan“my Xperia”, kalıcı olarak kapatıldı. Sessiz sedasız yapılan kapatma işleminin ardından servise erişmeye çalışanlarsayfasına yönlendiriliyor. Bildiğiniz gibi uzun süredir Google’ın Android telefonlar için açtığı alternatif servis de hizmet veriyor. Muhtemelen2013’ten beri hizmet veren bu servisinin kapatılma sebebi de Google’ın gölgesinde kalması.Değişikliğin ardından gelen uyarı ise şöyle: “17 Ocak itibariyle my Xperia servisi kapatılmıştır ve bu yüzden şimdi Google’ın ‘Cihazımı Bul’ servisine yönlendirileceksiniz.”Servis yeni kapatıldığı için şirketin destek sayfalarında ve çeşitli yerlerde ismi hala geçiyor. Ayrıca hamlenin ardındantarafında eli en güçlü kalanlarveoldu.