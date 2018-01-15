Sony Xperia XA2 ön inceleme

Sony Xperia XA2’nin
tasarımına baktığımızda, metal malzemelerin yoğunlukta olduğunu ve yanlardan yumuşatılmış hatlarıyla avuçta tutuşunun kolay olduğunu söyleyebiliriz.
Telefonun 5.2 inç değerde FHD IPS LCD
ekranı var ve dokunuşlara verdiği tepkiler başarılı. Snapdragon 630
çipsetine sahip olan telefon, orta seviyede en performanslı çözümlerden bir tanesi olabilir.
Cihazın arka tarafına baktığımızda, parmak izi okuyucu sensör ve 4K
çekim de dahil birçok çekim modu bulunduran 23MP
değerdeki ana kamerayı görüyoruz. Bu arada, ön tarafta da geniş açılı çekim özellikli 8MP selfie
kamera bulunuyor.
Çıkarılamaz 3300mAh
pile sahip olan telefon, Android 8.0
işletim sistemi ve birçok farklı renk seçeneğiyle birlikte şubat
ayından itibaren raflarda yerini alacak.
Adem Özdoğan