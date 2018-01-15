Sony Xperia XA2 ön inceleme

Adem Özdoğan

tasarımına baktığımızda, metal malzemelerin yoğunlukta olduğunu ve yanlardan yumuşatılmış hatlarıyla avuçta tutuşunun kolay olduğunu söyleyebiliriz.Telefonun 5.2 inç değerdeekranı var ve dokunuşlara verdiği tepkiler başarılı.çipsetine sahip olan telefon, orta seviyede en performanslı çözümlerden bir tanesi olabilir.Cihazın arka tarafına baktığımızda, parmak izi okuyucu sensör veçekim de dahil birçok çekim modu bulundurandeğerdeki ana kamerayı görüyoruz. Bu arada, ön tarafta da geniş açılı çekim özelliklikamera bulunuyor.Çıkarılamazpile sahip olan telefon,işletim sistemi ve birçok farklı renk seçeneğiyle birlikteayından itibaren raflarda yerini alacak.