Sony Xperia XA2 Ultra inceleme altında

Metal tasarımlı Sony Xperia XA2 Ultra
, 221 gram ağırlığında. 6 inç
değerde ve FHD çözünürlüklü IPS LCD
ekrana sahip. Ekranın üzerinde Gorilla Glass
koruması da bulunuyor. Ürünün arka tarafında 23MP değerde LED ışıklı
ana kamera ve parmak izi okuyucu sensörü
bulunuyor. Ön tarafa geldiğimizde ise, bir tanesi optik görüntü sabitleme sistemli 16
, diğeri de geniş açılı 8MP
olmak üzere 2 tane selfie
kamerası var. Bunlar tabii ki flash ışığına da sahip ve oldukça iyi sonuçlar verebiliyorlar.
Qualcomm Snapdragon 630
çipseti bulunan ürün, Android 8.0 Oreo
işletim sistemine ve Sony’nin klasik arayüzüne sahip. Mavi, siyah, gümüş ve altın renk
olmak üzere 4 farklı renk seçeneği bulunan ürün, muhtemelen şubat
ayından itibaren raflarda yerini alacak.
Adem Özdoğan