Sony Xperia XA2 Ultra inceleme altında

Adem Özdoğan

Metal tasarımlı, 221 gram ağırlığında.değerde ve FHD çözünürlüklüekrana sahip. Ekranın üzerindekoruması da bulunuyor. Ürünün arka tarafındaana kamera vebulunuyor. Ön tarafa geldiğimizde ise, bir tanesi optik görüntü sabitleme sistemli, diğeri de geniş açılıolmak üzere 2 tanekamerası var. Bunlar tabii ki flash ışığına da sahip ve oldukça iyi sonuçlar verebiliyorlar.çipseti bulunan ürün,işletim sistemine ve Sony’nin klasik arayüzüne sahip.olmak üzere 4 farklı renk seçeneği bulunan ürün, muhtemelenayından itibaren raflarda yerini alacak.