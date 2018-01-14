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Sony Xperia XA2 Ultra inceleme altında

CES 2018’de boy gösteren firmalardan bir tanesi de Japon Sony. Firmanın yeni akıllı telefon modellerinden Xperia XA2 Ultra, özellikle ekran boyutu ve ön tarafta konumlandırılan selfie kameralarıyla dikkat çekiyor.

Sony Xperia XA2 Ultra inceleme altında
Metal tasarımlı Sony Xperia XA2 Ultra, 221 gram ağırlığında. 6 inç değerde ve FHD çözünürlüklü IPS LCD ekrana sahip. Ekranın üzerinde Gorilla Glass koruması da bulunuyor. Ürünün arka tarafında 23MP değerde LED ışıklı ana kamera ve parmak izi okuyucu sensörü bulunuyor. Ön tarafa geldiğimizde ise, bir tanesi optik görüntü sabitleme sistemli 16, diğeri de geniş açılı 8MP olmak üzere 2 tane selfie kamerası var. Bunlar tabii ki flash ışığına da sahip ve oldukça iyi sonuçlar verebiliyorlar.

Qualcomm Snapdragon 630 çipseti bulunan ürün, Android 8.0 Oreo işletim sistemine ve Sony’nin klasik arayüzüne sahip. Mavi, siyah, gümüş ve altın renk olmak üzere 4 farklı renk seçeneği bulunan ürün, muhtemelen şubat ayından itibaren raflarda yerini alacak.
 

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