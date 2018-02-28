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Sony Xperia XZ2 Compact’a yakından bakın

Sony’nin MWC 2018’de görücüye çıkardığı ürünlerden bir tanesi de Sony Xperia XZ2 Compact oldu. Bildiğiniz gibi firmadan hemen her sene “Compact” ailesine mensup yeni bir üye geliyor. Böylelikle ufak boyutlu telefonlardan hoşlanan teknoloji severler hedefleniyor

Sony Xperia XZ2 Compact’a yakından bakın
Sony Xperia XZ2 Compact, 5 inç FHD IPS ekrana sahip. Ürünün köşelerden yumuşatılmış ve önceki Compact’a kıyasla daha farklı bir tasarımı var. Tek elde tutuşu oldukça rahat ve bu kez arka tarafta konumlandırılan parmak izi okuyucu sensörüyle güvenli kullanımı mümkün.

Telefonun ön tarafında 5MP kamera yer alırken arka tarafta da flash ışığıyla birlikte 19MP değerde ana kamera yer alıyor. Süper yavaş çekim ve 4K çekim modları bulunan ana kamera, ayrıca düşük ışıklı ortamlarda daha net görüntüler elde etmenizi de sağlıyor.

Xperia XZ2 Compact’ta Qualcomm’un üst seviye MSM8998 Snapdragon 845 çipseti yer alıyor. Bunun yanında 4GB RAM ve 64GB depolama özelliği var. Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle güncel bir deneyim sunması beklenen cihaz, hızlı şarj destekli ve çıkarılamaz 2870mAh pile de sahip.


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