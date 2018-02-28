Sony Xperia XZ2’ye yakından bakıyoruz

4K VE SÜPER YAVAŞ VİDEO ÇEKİMİ

Adem Özdoğan

5.7 inç boyutunda 1080 x 2160 çözünürlüklü IPS ekranı bulunan Sony Xperia XZ2, IP65/68 sertifikaları sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı bir tasarıma sahip. Ayrıca tasarımın yumuşatılmış köşeli hatları dikkatlerden kaçmazken arka taraftaki parlak yüzeyin kir ve parmak izi tutabildiğini belirtelim. Tabii arkada parmak izi okuyucu sensör ve ana kamerayı da görüyoruz.Snapdragon 845 çipsetiyle gelen telefon, 64GB dahili depolama + 4GB RAM değerine sahip. Arka taraftaki 19MP değerdeki kameranın 4K ve süper yavaş video çekimleri gerçekleştirebildiğini, yüksek ISO değeri sayesinde düşük ışıklı ortamlarda dahi daha detaylı ve net görüntüler elde edilebileceğini belirtelim.Android 8.0 Oreo işletim sistemli telefon, çıkarılamaz 3180mAh pile sahip. Bu pil, Qualcomm’um Quick Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisini destekliyor ve telefonun ön yüzünde güçlü stereo hoparlörler de bulunuyor.