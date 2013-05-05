Sony Alpha 58, güçlü donanımıyla orta seviye DSLR kameralar arasında kendisine üst bölgelerde yer buluyor. Yeni 20 megapiksellik sensörü tatmin edici görüntü kalitesi sunuyor. Hem fotoğraf hem de video çekiminde, gerek elektronik vizörden gerekse katlanabilir ekrandan bakıldığında bile otofokus hızlı ve doğru odaklama yapıyor.

Sony Alpha 58 adını ilk duyan fotoğrafçılık meraklıları, bu modelin Alpha 57\'nin halefi olduğunu düşünebilir, fakat Sony\'nin açıklamasına göre Alpha 58, giriş seviyesi SLT model olan SLT Alpha 37\'nin halefi. Rakamlardaki karışıklığı açıklığa kavuşturduktan sonra test sonuçlarını karşılaştırmak daha kolay olacak. Alpha 58, selefi Alpha 37\'yi geride bıraksa da, final skoruyla Alpha 57\'nin altında yer alıyor.

Giriş seviyesine göre yüksek megapiksel

Sony\'nin yeni giriş seviyesi kamerası Alpha 58, 20 megapiksellik sensöre sahip ve fazla piksellerin getirdiği avantaj görüntü kalitesine yansıyor. Keskinlik seviyesi 24 megapiksel çözünürlük sunan Alpha 77 ile neredeyse aynı. Laboratuvar testlerimizde, görüntü yüksekliğinde maksimum 1.967 çizgi çifti ölçtük (ISO 400). Çözünürlük ISO 1.600\'e kadar büyük ölçüde sabit kaldı. Düşük kontrastlı inter değişimler görüntü alanlarında maksimum netliğe ve detaya ISO 3.200\'e kadar izin veriyor. ISO 12.800 ve ISO 16.000 gibi en yüksek değerler manuel ayarlanabiliyor, fakat sadece acil durumlar için... Sony\'nin kumlanma ile başarılı bir şekilde başa çıktığını söylemeliyiz. Ekranda yüzde 100 boyutta gösterilen fotoğraflarda ISO 3.200 seviyesinden itibaren kumlanma beliriyor.

Alpha 58, rakiplerine kıyasla kaba ve yoğun kötü piksellerden arınmış daha yumuşak bir gren dokusuna sahip. Görüntü dinamikleri maksimum 9.7 f-stop ile iyi seviyede. Renkler doğal ve yoğun.

Büyük ve ele oturan gövde, ufak ama keskin ekran

Sony, giriş modeli Alpha\'sını dış görünüş olarak da güncelleştirmiş ve boyutlarını Alpha 57\'ye yakın tutmuş. Kamera normal bir insanın eline tam oturacak şekilde tasarlanmış ve büyük odak uzaklığına sahip objektifleri bile rahatlıkla taşıyabiliyor. Hatta kontrol tuşlarının yerleşimi bile amiral gemisi modelin neredeyse aynısı.

Ekranda ayarlar detaylı olarak gözükürken, önemli ayarlar için de atanmış tuşlar bulunuyor. Tüm bu ayar karmaşasıyla uğraşmak istemeyenler için ise Akıllı Otosahne (otomatik sahne modu seçici) ya da Gelişmiş Otosahne (seri çekim yardımı ile otomatik sahne modu seçici) gibi amatör fotoğrafçıların hayatını kolaylaştıran yardımcı otomatik ayarlar da bulunuyor. Bunların yanı sıra otomatik portre düzeltme asistanı, otomatik resim birleşimi ile panorama asistanı ve 11 farklı renkli efekt filtresi ile kullanıcı dostu kullanımı bir adım ileri taşıyor.

Alpha 37\'de yakındığımız konulardan biri ekranın ufak olmasıydı. Alpha 58\'de de bu durum değişmiyor (2.7 inç ekran) fakat görüntü çok daha keskin gözüküyor (460.800 piksel). Hareketli ekran ayrıca yatay düzlemde döndürülebiliyor. Ortam ışığının ekranı görmeyi engellediği durumlarda elektronik vizör imdada yetişiyor. OLED teknolojisi sayesinde görüntüler keskin ve parlak gözüküyor, üstelik elektronik vizör görüntünün yüzde 100\'ünü göstererek hiç bir kayba olanak vermiyor.

Hızlı otofokus

Sony\'nin SLT teknolojisi sayesinde gerek elektronik vizör gerekse ekran kullanılırken otofokus çok hızlı odaklayabiliyor - Canon, Nikon ve Pentax\'ın geleneksel DSLR\'ları sadece vizör kullanırken hızlı otofokus yapabiliyor. Alpha 58\'in sahip olduğu 15 otofokus alanı, pek çok farklı durum için yeterli. Otofokus sadece fotoğraf çekiminde değil, video çekiminde de çok iyi iş çıkarıyor ve video boyunca istikrarlı bir şekilde odaklıyor. Laboratuvar testlerinde Alpha 58\'in gün ışığında ve düşük ışık koşullarında dahi enstantane çekimlerinde sorun yaşamadığını deneyimledik.

Video çekiminde ise Sony düşük fiyat etiketinin bedelini ödüyor: Alpha 58\'de manuel pozlama ve ses ayarı bulunmuyor. Fakat yine de fotoğrafın yanında video da çekmek isteyen amatör kullanıcıları tatmin eden bir video performansına sahip. En iyi kalitede Full HD çözünürlükte, saniyede 25 (tüm kare) ya da 50 (yarım kare) kayıt yapabiliyor. Dahili mikrofonu bulunan Alpha 58\'e harici mikrofon da bağlanabiliyor.

AVCHD formatında en yüksek çözünürlük MP4\'te 1.440 x 1.080 piksel ile mümkün. Gövdede bulunan görüntü sabitleyici sayesinde, bu özelliğe sahip olmayan lenslerle bile daha sabit bir görüntü elde edilebiliyor.

Uzun pil ömrü ve sonuç

Alpha 58, tek şarjla muazzam bir kayıt süresine sahip: tam 276 dakika... Fakat ne var ki tek kayıt en fazla 30 dakika ile sınırlı. Fotoğraf çekiminde ise tek şarjla 530 ila 1.150 arası çekim yapabiliyor.

Alpha 58\'in seri çekim hızını düşürmüş Sony; bunu üst modellerle arasındaki farkı belirginleştirmek için yapmış olsa da, 20 megapiksellik fotoğrafların sıkıştırılması için daha uzun bir veri işleme sürecinden geçtiği göz ardı edilmemeli. Saniyede maksimum 4.8 kare çekim yapılabiliyor, tam çözünürlükte bir seride 6 (RAW) ya da 10 (JPEG) fotoğraf çekimi mümkün.

SONUÇ

Fiyat: 1.650 TL + Yüksek çözünürlük ve çok iyi görüntü kalitesi + Birçok otomatik özellik + Sağlam ve ergonomik kasa + Fotoğraf ve videoda hızlı otomatik odaklama - Küçük ekran - Sınırlı video ayar seçenekleri Değerlendirme: 0% Fiyat/Performans: 88% 97% Ekipman / Taşınabilirlik: 94% Hız: 67%

Tüm test sonuçları ve teknik özellikler

Kamera Sınıfı SLT Etkin piksel 19.8 megapiksel Maksimum Çözünürlük 5.456 x 3.632 piksel Sensör Tipi CMOS Sensör Boyutu 23.2 x 15.4 mm Sensör Temizleme Evet Gövdede Görüntü sabitleyici Evet Video Full HD (1080p, en az 24 fps) Lens modeli Sony Alpha Testi objektif görüntü kalitesi Sony SAL 1.4/50 Testi objektif hızı Zeiss Vario-Sonnar ® 2.8/24-70 Minimum deklanşör hızı 1/4.000 s Maksimum deklanşör hızı 30 sn Vizör Canlı Vizör (1.440.000 piksel) Vizör görüş alanı Yüzde 100 Vizör büyütme 0.88 kez Ekran Boyutu 2.7 inç Ekran Çözünürlüğü 460.800 piksel Canlı Görünüm(Liveview) Evet Eğilebilir ekran Bir eksen İkinci ekran - Su dengesi - GPS - ISO minimum ISO 100 ISO maksimum ISO 16000 En hızlı flaş senkronizasyonu 1/160 s Pozlama 1200 bölge değerlendirmeli ölçüm Beyaz Dengesi 1 öntanımlı, ayarlanabilir Kelvin değerleri ISO min. Çözünürlük 1.650 çizgi çifti ISO 400 Çözünürlük 1.679 çizgi çifti ISO 800 Çözünürlük 1.643 çizgi çifti ISO 1600 de Çözünürlük 1.626 çizgi çifti ISO 3200 de Çözünürlük 1.543 çizgi çifti ISO min Detay Yüzde 87 ISO 400 Detay Yüzde 87 ISO 800 Detay Yüzde 88 ISO 1600 de Detay Yüzde 85 ISO 3200 de Detay Yüzde 74 ISO min dinamik aralık 9.7 f-stop ISO 400 dinamik aralık 9.7 f-stop ISO 800 dinamik aralık 9.3 f-stop ISO 1600 dinamik aralık 8.7 f-stop ISO 3200 dinamik aralık 8.3 f-stop ISO min gren (görsel gürültü) ISO 400 gren (görsel gürültü) ISO 800 gren (görsel gürültü) ISO 1600 gren (görsel gürültü) ISO 3.200 gren (görsel gürültü) Uzman değerlendirmesi: ISO min gren ve detay çok iyi Uzman değerlendirmesi: ISO 1600 gren ve detay İyi Uzman değerlendirmesi: ISO 3200 gren ve detay İyi Gün ışığında renk değişimi 9.2 DeltaE Açılma süresi 1.3 s Manuel odaklama ile deklanşör gecikmesi 0.08 s Gün ışığında otomatik odaklama ile deklanşör gecikmesi 0.44 s Düşük ışıkta otomatik odaklama ile deklanşör gecikmesi 0.53 s Gün ışığında Canlı görüntüde otofokus ile deklanşör gecikmesi 0.44 s Seri çekim RAW, JPEG 4.8 kare / s RAW Seri Arka arkaya 6 fotoğraf JPEG Seri Arka arkaya 10 görüntü Pil Arka arkaya 10 görüntü Pil fiyat 50 €(yurtdışı) Tek şarj çekim(Flaş açık) 530 fotoğraf Tek şarj çekim(Flaş kapalı) 1.100 fotoğrafları Canlı Görüntü(Flaş kapalı) 1.150 fotoğrafları Canlı Görüntü(Flaş açık) 560 fotoğraf Pil Ömrü Video kayıt 04:36 saat Mikrofon Dahili Stereo Harici mikrofon için bağlantı Stereo TV çıkışı HDMI (1080p) Flaş entegre, Kılavuz Numarası 10 Flaş kontrolü dahili flaş tarafından Uzaktan Kumanda Kablosuz/Kablolu Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda Evet Depolama birimi SDXC veya Memory Stick Duo Gövde Malzeme Plastik Gövde: toz ve sıçramasına suya karşı koruma - Boyutlar 129 x 96 x 78 mm Ağırlık 570 gram

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Alpha 57 bir yıldan beri pazarda olmasına rağmen hala çok güçlü bir kamera. Ekran boyutu daha büyük ve çözünürlüğü daha yüksek. Ayrıca ekran iki farklı yönde hareket edebiliyor. Alpha 57 \"sadece\" 16 megapiksel çözünürlüğe sahip olsa da sunduğu görüntü kalitesi çok iyi. Ayrıca sürekli çekim modunda daha yüksek hıza sahip.

CHIP Online