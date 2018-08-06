Sörfçüler nefes kesti

Çandarlı Doğu Plajı’nda 4 gün süren yarışlara 78 sporcu katıldı. Yarışlarda kadınlar kategorisinde Fulya Ünlü birinci olurken, Çağla Kubat Diaz ikinci, Nimet Tülümen de üçüncülüğü elde etti. Erkekler kategorisinde Erkan Morgan birincilik kürsüsüne çıkarken Jimmy Scot Diaz ikinci, Ertuğrul İçingir üçüncü oldu. DHA