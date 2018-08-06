Sörfçüler nefes kesti
Türkiye Yelken Federasyonu ve Deniz Ticaret Odası işbirliğiyle gerçekleştirilen Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi’nin ikinci ayağı 2-5 Ağustos tarihlerinde Dikili Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.
Çandarlı Doğu Plajı’nda 4 gün süren yarışlara 78 sporcu katıldı. Yarışlarda kadınlar kategorisinde Fulya Ünlü birinci olurken, Çağla Kubat Diaz ikinci, Nimet Tülümen de üçüncülüğü elde etti. Erkekler kategorisinde Erkan Morgan birincilik kürsüsüne çıkarken Jimmy Scot Diaz ikinci, Ertuğrul İçingir üçüncü oldu. DHA