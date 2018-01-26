Soros'a göre Bitcoin tipik bir balon

KRİPTO PARALARDA YATAY SEYİR

Nazlı Erdol

'ta konuşanile ilgili uyarılarda bulundu. Konuşmasında bir katılımcının kripto paralarla ilgili sorusunu yanıtlayan Soros, kripto paraların tipik balon niteliğinde olduğunu ve istikrarlı değer saklama aracı olmadıklarını söyledi.BusinessHT'nin haberine göre Soros, "Diktatörlükler yükseldikçe, daha farklı bir sonuca ulaşacaksınız, çünkü bu ülkelerin yöneticileri'i yurt dışında sakladıkları bir kara gün parasına dönüştürecekler" dedi.Bitcoin'in arkasındakiteknolojisini olumlu bulan Soros,'nda bu teknolojiyi göçmenlerin birbiriyle iletişime geçmesi ve paralarını güvenli bir şekilde tutmaları açısından kullandıklarını söyledi.Yılın başlarında ciddi bir gerileme kaydeden kripto para birimlerinde bugünlerde daha yatay bir seyir izleniyor.verilerine göre bu sabah TSİ 09:05 itibariyleyüzde 0,8 artışla 11 bin 346 dolardan işlem gördü. Benzer şekildeve Ethereum'da da sabah saatlerinde yatay bir seyir izlendi.yüzde 0,2 artışla 179 dolardan,ise yüzde 0,5 artışla 1.065 dolardan işlem gördü.Ripple'da ise aşağı yönlü bir eğri söz konusu.da yüzde 4 gerileme ile 1,26 dolardan işlem geçti.