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Soros'a göre Bitcoin tipik bir balon

Davos'ta konuşan ünlü yatırımcı George Soros, Bitcoin'in tipik bir balon olduğunu söyledi

Soros'a göre Bitcoin tipik bir balon
Davos'ta konuşan George Soros, Bitcoin ile ilgili uyarılarda bulundu. Konuşmasında bir katılımcının kripto paralarla ilgili sorusunu yanıtlayan Soros, kripto paraların tipik balon niteliğinde olduğunu ve istikrarlı değer saklama aracı olmadıklarını söyledi. 
 
BusinessHT'nin haberine göre Soros, "Diktatörlükler yükseldikçe, daha farklı bir sonuca ulaşacaksınız, çünkü bu ülkelerin yöneticileri Bitcoin'i yurt dışında sakladıkları bir kara gün parasına dönüştürecekler" dedi. 
 
Bitcoin'in arkasındaki Blockchain teknolojisini olumlu bulan Soros, Açık Toplum Vakıfları'nda bu teknolojiyi göçmenlerin birbiriyle iletişime geçmesi ve paralarını güvenli bir şekilde tutmaları açısından kullandıklarını söyledi. 
 

KRİPTO PARALARDA YATAY SEYİR

 
Yılın başlarında ciddi bir gerileme kaydeden kripto para birimlerinde bugünlerde daha yatay bir seyir izleniyor. 
 
Bitstamp verilerine göre bu sabah TSİ 09:05 itibariyle Bitcoin yüzde 0,8 artışla 11 bin 346 dolardan işlem gördü. Benzer şekilde Litecoin ve Ethereum'da da sabah saatlerinde yatay bir seyir izlendi. Litecoin yüzde 0,2 artışla 179 dolardan, Ethereum ise yüzde 0,5 artışla 1.065 dolardan işlem gördü. 
 
Ripple'da ise aşağı yönlü bir eğri söz konusu. Kripto parada yüzde 4 gerileme ile 1,26 dolardan işlem geçti.  


 


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