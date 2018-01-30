İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Soruşturma iddiası Apple'ın hisselerini düşürdü

Amerikalı otoritelerin, teknoloji devi Apple hakkında menkul kıymetler yasalarının ihlali gerekçesiyle soruşturma açtığı iddia edildi

30 Ocak 2018, Salı 23:57
Soruşturma iddiası Apple'ın hisselerini düşürdü
Bloomberg'in haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Apple'ın iPhone modellerinde yaşanan yavaşlamayı düzeltecek güncellemeyle ilgili açıklamalarının menkul kıymetler yasalarını ihlal edip etmediğini soruşturmaya başladı. 

İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, iki kamu kurumunun şirketten konuyla ilgili bilgi talebinde bulunduğu kaydedildi. 

PİYASA DEĞERİ AZALDI

Dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketi olan Apple'ın New York borsasında işlem gören hisseleri, soruşturma haberinin ardından yüzde 1,3 değer kaybederek son 3 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Şirketin hisseleri, dün de iPhone X'in üretimini kısacağı iddialarıyla yüzde 2,6 önemli bir değer kaybetmişti. 

Apple'ın piyasa değeri, haftanın ilk iki günündeki kayıpların ardından yaklaşık yüzde 30 azalışla 880 milyar dolardan, 853 milyar dolara geriledi.

Apple’ın piyasa değeri 22 milyar dolar azaldı Apple’ın piyasa değeri 22 milyar dolar azaldı


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Karadağ: Borsada iki sıfır nisana kadar atılabilir

Karadağ: Borsada iki sıfır nisana kadar atılabilir
Çeyrek altın ne kadar? ( 30 Ocak altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? ( 30 Ocak altın fiyatları)

Kefilsiz, kredisiz en hızlı şekilde araç sahibi olmanın yeni bir yöntemi var: Wowwo

Kefilsiz, kredisiz en hızlı şekilde araç sahibi olmanın yeni bir yöntemi var: Wowwo
Lotus Evora GT410 Sport'a 'merhaba' diyin

Lotus Evora GT410 Sport'a 'merhaba' diyin
İşte İstanbul’da yoksulluğun tablosu

İşte İstanbul’da yoksulluğun tablosu
Turkcell, Hazine'ye borcunu yapılandırdı

Turkcell, Hazine'ye borcunu yapılandırdı
Google'da Bitcoin'in aranması Trump'ın aranmasından daha fazla

Google'da Bitcoin'in aranması Trump'ın aranmasından daha fazla
Teknik Yapı Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım: Her müteahhit ucuz konut üretmeli

Teknik Yapı Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım: Her müteahhit ucuz konut üretmeli
Terraco Türkiye bayileriyle buluştu

Terraco Türkiye bayileriyle buluştu
2018'de tatil yüzde 30 pahalandı

2018'de tatil yüzde 30 pahalandı
Deniz manzaralı akıllı evlere '0' faiz fırsatı

Deniz manzaralı akıllı evlere '0' faiz fırsatı