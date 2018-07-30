Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Kangurunun 'sahte mehdi' ile imtihanı! Kendini Mehdi ilan eden ve dua ile hastaları tedavi ettiği iddiasıyla televizyon ekranlarında canlı dua seansları yapan Tuncer Çiftçi, bu sefer kanguru ile çekildiği video ile gündem oldu.