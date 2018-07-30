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Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Kangurunun 'sahte mehdi' ile imtihanı!

Kendini Mehdi ilan eden ve dua ile hastaları tedavi ettiği iddiasıyla televizyon ekranlarında canlı dua seansları yapan Tuncer Çiftçi, bu sefer kanguru ile çekildiği video ile gündem oldu.

30 Temmuz 2018, Pazartesi 08:52
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Kadın müritlerini şelaleye sokması ile Türkiye'nin gündemine oturan sahte mehdi Tuncer Çiftçi'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 

TEPKİ YAĞDI

Bir hayvanat bahçesinde kanguru ile boks yapmaya çalışan sahte mehdi Tuncer Çitfçi'ye tepki yağdı.

İşte o görüntüler:





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