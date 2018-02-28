Sosyal medya bunu konuşuyor: Survivor yarışmacıları daha önce nerede yaşıyordu?

SAHRA'NIN CEVABI ŞOKE ETTİ!

O anlar:

SOSYAL MEDYADA SERT ELEŞTİRİLER

İşte o yorumlardan bazıları:

AY'A İLK NE ZAMAN ÇIKILDI? AY'DA İLK DEFA GOLF NE ZAMAN OYNANDI?

Adem Özdoğan

Survivor 2018'in 23 Şubat Cuma akşamı yayınlanan 10. bölümünde Bil Bakalım ödül oyununda yarışmacıların verdiği ilginç cevaplar herkesi şoke etti.En yakın cevabı verenin kazandığı oyunda, All Star'dan Sahra ve Gönüllüler'den Yağmur karşı karşıya geldi. Alp Kırşan'ın sunduğu oyunda, 'Ay yüzeyinde ilk golf oyunu ne zaman oynanmıştır?' diye soruldu. Doğru yanıtı '1971' olan soruya Sahra Işık, 'Milattan Önce 3000' yılı cevabını yazdı.Bu cevabın ardından sosyal medyaya Sahra'ya 'Böyle bir cehalet görmedim', 'Sahra soruyu anlayamadı Dünya'nın uydusu olan Ay olarak düşünmedi sanırım' gibi paylaşımlar yaptı.Aya ilk insanlı yolculuk 20 Temmuz 1969 tarihinde yapıldı. Aya ilk ayak basan insan Neil Armstrong olmuştur.Apollo 14, Şubat 1971’de Ay’a indi. Apollo 14'ün içinde olan astronotlardan Alan B.Shephard bu tarihi anı farklı bir şekilde değerlendirmek istedi. Yanında bir golf sopası getiren Shephard, golf toplarına vurmaya çalışarak Ay yüzeyinde ilginç bir fizik deneyi de gerçekleştirmiş oldu.