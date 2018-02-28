Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Sosyal medya bunu konuşuyor: Survivor yarışmacıları daha önce nerede yaşıyordu?

Survivor 2018'in 23 Şubat'ta yayınlanan bölümünde, Bil Bakalım isimli ödül oyununda All Star'dan Sahra Işık ve Gönüllüler'den Yağmur karşı karşıya geldi. Survivor All Star'da yarışan Sahra Işık, 'Ay yüzeyinde ilk golf oyunu ne zaman oynanmıştır?' sorusuna verdiği inanılmaz cevapla sosyal medyada büyük tepki topladı. 

Sosyal medya bunu konuşuyor: Survivor yarışmacıları daha önce nerede yaşıyordu?
Survivor 2018'in 23 Şubat Cuma akşamı yayınlanan 10. bölümünde Bil Bakalım ödül oyununda yarışmacıların verdiği ilginç cevaplar herkesi şoke etti.
 

SAHRA'NIN CEVABI ŞOKE ETTİ!

En yakın cevabı verenin kazandığı oyunda, All Star'dan Sahra ve Gönüllüler'den Yağmur karşı karşıya geldi. Alp Kırşan'ın sunduğu oyunda, 'Ay yüzeyinde ilk golf oyunu ne zaman oynanmıştır?' diye soruldu. Doğru yanıtı '1971' olan soruya Sahra Işık, 'Milattan Önce 3000' yılı cevabını yazdı.



O anlar:


 

SOSYAL MEDYADA SERT ELEŞTİRİLER


Bu cevabın ardından sosyal medyaya Sahra'ya 'Böyle bir cehalet görmedim', 'Sahra soruyu anlayamadı Dünya'nın uydusu olan Ay olarak düşünmedi sanırım' gibi paylaşımlar yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları:


AY'A İLK NE ZAMAN ÇIKILDI? AY'DA İLK DEFA GOLF NE ZAMAN OYNANDI?


Ay'a ayak basılma: Aya ilk insanlı yolculuk 20 Temmuz 1969 tarihinde yapıldı. Aya ilk ayak basan insan Neil Armstrong olmuştur. 

Ay'da golf: Apollo 14, Şubat 1971’de Ay’a indi. Apollo 14'ün içinde olan astronotlardan Alan B.Shephard bu tarihi anı farklı bir şekilde değerlendirmek istedi. Yanında bir golf sopası getiren Shephard, golf toplarına vurmaya çalışarak Ay yüzeyinde ilginç bir fizik deneyi de gerçekleştirmiş oldu.



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Serdar Gökhan mezar yeri için servet ödedi

Serdar Gökhan mezar yeri için servet ödedi
Sibel Can'ın acı günü

Sibel Can'ın acı günü
İşte ünlülerin eşleri (Çukur'un İdris Babası ile Fazilet Hanım'ın evli olduğunu biliyor muydunuz?)

İşte ünlülerin eşleri (Çukur'un İdris Babası ile Fazilet Hanım'ın evli olduğunu biliyor muydunuz?)
Seçil Gür: Her şeyim yüzde 100 organik

Seçil Gür: Her şeyim yüzde 100 organik
Şahan Gökbakar'a gişe şoku: Kıvanç Tatlıtuğ Şahan'ı solladı!

Şahan Gökbakar'a gişe şoku: Kıvanç Tatlıtuğ Şahan'ı solladı!
Ece Erken'in oğlunu cinsel istismara karşı eğittiği video, 2,5 Milyon izlendi

Ece Erken'in oğlunu cinsel istismara karşı eğittiği video, 2,5 Milyon izlendi
Bora Gencer'i vapur sevdası bitirdi

Bora Gencer'i vapur sevdası bitirdi
Fikret Orman Aylin Surkultay ile aşk yaşıyor

Fikret Orman Aylin Surkultay ile aşk yaşıyor
Elçin Sangu'ya yeni dizisinde, Kerem Bürsin ile Birkan Sokullu eşlik edecek

Elçin Sangu'ya yeni dizisinde, Kerem Bürsin ile Birkan Sokullu eşlik edecek
27 Şubat 2018 reyting sonuçları açıklandı

27 Şubat 2018 reyting sonuçları açıklandı
Survivor 2018’de kim elendi? İkinci hafta büyük sürpriz!

Survivor 2018’de kim elendi? İkinci hafta büyük sürpriz!