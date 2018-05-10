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Sosyal medya Caner Toygar'ın milletvekilliği adaylığını konuşuyor

Televizyon programları sayesinde adını duyuran ve geçtiğimiz günlerde AK Parti'den milletvekilliği adaylığını açıklayan Caner Toygar'la ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı

10 Mayıs 2018, Perşembe 12:39
Sosyal medya Caner Toygar'ın milletvekilliği adaylığını konuşuyor
Caner Toygar katıldığı TV programında bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
 

KAFASINDA BARDAK KIRMIŞTI


Daha sonra katıldığı bir TV programında su dolu bardağı başında parçalamış ve günlerce konuşulmuştu. Geçtiğimiz sezon izdivaç programında boy gösteren Caner Toygar, bir süre önce de sosyal medya hesabından intihar edeceğine dair bir canlı yayın yapmıştı.


 

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU


Siyasete atılan Caner Toygar geçtiğimiz günlerde AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı başvurunda bulundu. 
 

"CAM YERİNE PLASTİK BARDAKTA SU VERMİŞLER"


AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan fotoğraf paylaşan Caner Toygar'ın önündeki plastik sular sosyal medyada "Cam su bardağını başında kırınca önüne plastik bardakta su vermişler" yorumlarına neden oldu.

İşte o fotoğraf:



 


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