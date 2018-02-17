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Sosyal medya 'Çocuk susar sen susma' diyor

Geçen günlerde Adana'da yaşanan korkunç olayın ardından Bergüzar Korel bir video paylaşmıştı. Sosyal medya kullanıcıları 'Çocuk Susar Sen Susma' hastag'i ile olaya tepki göstermeyi sürdürüyor

17 Şubat 2018, Cumartesi 01:06
Sosyal medya 'Çocuk susar sen susma' diyor
Korkunç olay 11 Şubat tarihinde Adana'da yaşanmıştı. Sokakta düğün yapıldığı sırada, düğün evine giren evli ve 1 çocuklu Sedat Keser (20), içeride uyumakta olan 3 yaşındaki çocuğa tecavüz etmişti.

Mahalle sakinlerinin elinden polisin kurtardığı Keser, ifadesinde  "Kız olay sırasında ağlıyordu. Yaptığımdan pişmanım"  demiş ve cezaevine gönderilmişti.


 

'ÇOCUK SUSAR SEN SUSMA'


Olayın sosyal medyada yeniden gündem oldu. Çocuk Susar Sen Susma hastag'i ile binlerce kullanıcı yaşanan korkunç olaya tepki gösterdi. Bu isimler arasında  oyuncu Bergüzar Korel de vardı.




Sosyal medyayı çok sık kullanmayan Bergüzar Korel bir video paylaştı.

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