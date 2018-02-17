Sosyal medya 'Çocuk susar sen susma' diyor

'ÇOCUK SUSAR SEN SUSMA'

Adana'da 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden zanlı: Yaptığımdan pişmanım

Adana'da düğünde çocuğa tecavüz

Bergüzar Korel: Çocuğunuza sesini çıkarmayı öğretin

İdil Janet Demiray

Korkunç olay 11 Şubat tarihinde Adana'da yaşanmıştı. Sokakta düğün yapıldığı sırada, düğün evine giren evli ve 1 çocuklu Sedat Keser (20), içeride uyumakta olan 3 yaşındaki çocuğa tecavüz etmişti.Mahalle sakinlerinin elinden polisin kurtardığı Keser, ifadesinde "Kız olay sırasında ağlıyordu. Yaptığımdan pişmanım" demiş ve cezaevine gönderilmişti.Olayın sosyal medyada yeniden gündem oldu. Çocuk Susar Sen Susma hastag'i ile binlerce kullanıcı yaşanan korkunç olaya tepki gösterdi. Bu isimler arasında oyuncude vardı.Sosyal medyayı çok sık kullanmayan Bergüzar Korel bir video paylaştı.