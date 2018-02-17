Sosyal medya 'Çocuk susar sen susma' diyor

Korkunç olay 11 Şubat tarihinde Adana'da yaşanmıştı. Sokakta düğün yapıldığı sırada, düğün evine giren evli ve 1 çocuklu Sedat Keser (20), içeride uyumakta olan 3 yaşındaki çocuğa tecavüz etmişti.
Mahalle sakinlerinin elinden polisin kurtardığı Keser, ifadesinde "Kız olay sırasında ağlıyordu. Yaptığımdan pişmanım" demiş ve cezaevine gönderilmişti.
'ÇOCUK SUSAR SEN SUSMA'
Olayın sosyal medyada yeniden gündem oldu. Çocuk Susar Sen Susma hastag'i ile binlerce kullanıcı yaşanan korkunç olaya tepki gösterdi. Bu isimler arasında oyuncu Bergüzar Korel
de vardı.
Sosyal medyayı çok sık kullanmayan Bergüzar Korel bir video paylaştı.
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İdil Janet Demiray