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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e dava...

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, kanser hastası bir çocuk için sosyal medyada başlattığı yardım kampanyası sonunda toplanan paraları himayesinde tutarak aileye vermediği iddiasıyla yargılanacak

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e dava...
Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, M.K. isimli bir çocuk beynindeki tümör nedeniyle 2013'ten beri tedavi görüyordu. Tedavi masrafı için minik çocuğun babası, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten yardım istedi.

Murat Övüç, babanın talebini kabul edip, çocuğun fotoğraflarını çekerek sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Murat Övüç'ün yardımların bir kısmını çocuğun babasına verdiği ancak paranın geri kalan kısmını annesi Şerife Övüç'ün banka hesabına yatırdığı iddia edildi.


''50 BİN TL GETİRİRSEN BU İŞİ BURADA KAPATIRIZ''


Yardım paralarının eksik verildiğini öğrenen minik çocuğun yengesi, iddiaya göre Murat Övüç'e ulaşıp, "Eğer yardım paralarını vermezsen seni televizyona veririm. 50 bin TL getirirsen bu işi burada kapatırız" diyerek tehdit etti. İki taraf da birbirinden şikâyetçi oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında savcı karşısına çıkan Murat Övüç kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.

Soruşturma geçen günlerde tamamlandı. Savcılık, M.K.'nin yengesi Zeynep Girgin ve Murat Övüç hakkında, karşılıklı müşteki-şüpheli olarak yer aldıkları bir iddianame düzenledi.


'GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA' İDDİASIYLA YARGILANACAK


İddianamede, Murat Övüç'ün "güveni kötüye kullanma" iddiasıyla yargılanması, yengenin ise "şantaj" suçlamasıyla hâkim karşısına çıkması talebiyle dava açıldı.


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