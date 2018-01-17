Sosyal medya Gülşen'le dalga geçti



'MODACIN CEPLERİ DIŞARIDA UNUTMUŞ'

Gülşen'den Adriana Lima'ya: Beni neden daha önce takip etmedin?

Adriana Lima popçu Gülşen'i takip etmeye başladı

Elif Bayram

Popçununadını verdiği, 15 bin TL'ye aldığı kostümünü Hakan Yıldırım tasarladı. Givenchy marka çizmeleri de 5 bin TL'ydi.Sosyal medya Gülşen’in kıyafetini 'Modacın cepleri dışarıda unutmuş' diye ti'ye aldı.Popçu eski kıyafetlerini son 1 yıldır internette sattığını, kazandığı 100 bin TL'yi kız çocuklarına yardım eden çeşitli kuruluşlara bağışladığını söyledi.