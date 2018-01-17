Sosyal medya Gülşen'le dalga geçti

Popçunun 'Karlar Kraliçesi' adını verdiği, 15 bin TL'ye aldığı kostümünü Hakan Yıldırım tasarladı. Givenchy marka çizmeleri de 5 bin TL'ydi. 'MODACIN CEPLERİ DIŞARIDA UNUTMUŞ' Sosyal medya Gülşen’in kıyafetini 'Modacın cepleri dışarıda unutmuş' diye ti'ye aldı. Popçu eski kıyafetlerini son 1 yıldır internette sattığını, kazandığı 100 bin TL'yi kız çocuklarına yardım eden çeşitli kuruluşlara bağışladığını söyledi. Gülşen'den Adriana Lima'ya: Beni neden daha önce takip etmedin? Adriana Lima popçu Gülşen'i takip etmeye başladı