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Sosyal medya Gülşen'le dalga geçti

Gülşen, Uludağ’daki Karinna Otel’de düzenlenen kış festivali ‘Selfy Whitefest’ için önceki akşam sahneye çıktı

Sosyal medya Gülşen'le dalga geçti
Popçunun 'Karlar Kraliçesi' adını verdiği, 15 bin TL'ye aldığı kostümünü Hakan Yıldırım tasarladı. Givenchy marka çizmeleri de 5 bin TL'ydi.


'MODACIN CEPLERİ DIŞARIDA UNUTMUŞ'


Sosyal medya Gülşen’in kıyafetini 'Modacın cepleri dışarıda unutmuş' diye ti'ye aldı.



Popçu eski kıyafetlerini son 1 yıldır internette sattığını, kazandığı 100 bin TL'yi kız çocuklarına yardım eden çeşitli kuruluşlara bağışladığını söyledi.


Gülşen'den Adriana Lima'ya: Beni neden daha önce takip etmedin?Gülşen'den Adriana Lima'ya: Beni neden daha önce takip etmedin?
Adriana Lima popçu Gülşen'i takip etmeye başladıAdriana Lima popçu Gülşen'i takip etmeye başladı

 


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