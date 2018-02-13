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Sosyal medya üzerinden terör propagandasına 11 gözaltı

Kars merkez, Kağızman ve Digor ilçelerinde "Zeytin Dalı Harekatı"na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 11 kişi yakalandı

Sosyal medya üzerinden terör propagandasına 11 gözaltı
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TSK'nın, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yaptıkları ve gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kars merkez, Kağızman ve Digor ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, PKK/PYD/YPG bölücü terör örgütü ve mensuplarını övücü paylaşımlarda bulunan 11 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 1 kalaşnikof marka silah, şarjör, 113 kalaşnikof fişeği, 3 av tüfeği, 12 fişek, 1 tabanca, 9 cep telefonu, 3 tablet, 8 flaş bellek, çeşitli miktar ve adetlerde örgütsel bez parçaları, anahtarlık, CD/DVD kaset, resim, kartpostal, not defteri ve kitap ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki sorgusu sürüyor.

AA


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