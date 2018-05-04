Sosyal medya uzmanları Twitter'ın şifre değişikliği isteğini değerlendirdi



"BU TALEP AŞILAMAYAN BİR SORUNU ÖZETLİYOR"

Can Hakman

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapanın müşterilerine yıllardır basit bir takip ve iletişim mekanizması sağladığını, bu sadeliğin her geçen gün karmaşıklaşan internet dünyasında bazı avantajlar sağladığını belirtti.Her geçen gün yenilik katılan diğer mecralar karşısında'ın bu özelliğinin zaman zaman olumsuz durumlar oluşturduğuna dikkati çeken Sanlav, şöyle devam etti:"2013'ü bir değişim ve yenilenme dönemi olarak geçiren Twitter, Facebook'un popülerliğini asla yakalayamazken'ın hızla yükselişi karşısında popülerliğini iyice kaybetti. Twitter, son zamanlarda gerek iletilerde 140 karakterden 280 karaktere çıkışı gibi kullanıcıya doğrudan yansıyan değişikliklerle gerekse altyapısında güncelleme ve denemelerle bu yarışta havlu atmaya hiç niyetli olmadığını gösteriyor. Bağlantılı tweetleri mavi çizgi ile zaman akışında göstermesi, görsel ön izlemeleri, direkt mesajların içinde fotoğraf gönderilebilmesi, özelleştirilmiş haber akışları oluşturması, mobil uygulamalarını tamamen farklı görünüme kavuşturan arayüz güncellemesi, linkleri metin gövde metninden ayrı tutması bunlardan sadece bir kaçı."Sanlav, Twitter'daki bu çalışmalar sırasında bazı güvenlik açıkları ortaya çıkabileceğini, aynı zamanda önceden var olan bazı açıkların da yeni fark edilmesinin mümkün olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:'ın yayınladığı son duyuruda kullanıcıların şifrelerinin bir maskeleme teknolojisi ile gizlendiği ancak sitede yer alan bir hata yüzünden sitenin kayıtlarını tutan günlüklerde şifrelerin maskeleme olmaksızın saklandığının tespit edildiği belirtilmesi de her iki durumdan biri olabilir. Açıklamada hatanın düzeltildiği, araştırmalar neticesinde şifreleri maskesiz olarak saklayan günlüklerin sızdırılmadığı belirtilse de güvenlik önleminin alınması amacıyla şifrelerin değiştirilmesini öneriyoruz. Twitter kullanıcısı iseniz bilgisayarınız veya mobil cihazınız üzerinden hesabınıza girerek, şifrenizi değiştirebilirsiniz. Ayrıca kullanıcılar diğer sosyal medya mecralarını Twitter'daki aynı şifre üzerinden kullanıyorsa bir sızdırılma ihtimaline karşın bu hesap şifrelerini de değiştirmelerini tavsiye ederiz."ise Londra merkezli "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firmasının, 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığına yönelik iddialarla ortaya çıkan krizin tüm dünyada ses getirdiğini anımsattı.- "Siber saldırıda bunun etkili olmayacağı endişesi var"Bu krizin,un hisse değerlerinden, kullanıcı sayısının azalmasına kadar bazı olumsuz etkileri beraberinde getirdiğini dile getiren Coşkun, şöyle devam etti:"Facebook'un en önemli rakibi Twitter, Facebook'un güvenilirliğinin sorgulandığı bir zaman diliminde güvenlik protokollerini de hızla güncelledi. Bundan bir ay önce dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen güvenlik şikayetlerini de gündemine alarak önemli güncellemeler yayınlayan Twitter, öyle görülüyor ki bu iyileştirmelerin olası bir siber saldırıda çok da etkili olacağına inanmıyor. Dolayısıyla kullanıcılarına önlem ve tavsiyeden ziyade mutlaka şifrelerini değiştirmelerini söylüyor. Twitter'ın yaptığı açıklama dikkatle incelendiğinde, 'Biz ufak bir hata yaptık. Bu hata herhangi bir sorun oluşturmuyor ancak ne olur ne olmaz şifreni değiştirir misin lütfen?' deniyor. Bu açıklama, şirket itibarını korumanın yanında kendi bünyelerinde aşılamayan bir sorunu da özetliyor."Coşkun, kullanıcılara şifrelerini değiştirmelerini tavsiye ederek, iki faktörlü doğrulamanın, şifre güvenliği konusunda güvenilir bir tercih olduğunun altını çizdi.AA