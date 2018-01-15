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Sosyal medyada Arda Turan - Selçuk İnan krizi..

Arda, Selçuk’u, Muslera Arda’yı takipten çıkardı; İnstagram ve Twitter’da kriz çıktı

Sosyal medyada Arda Turan - Selçuk İnan krizi..
Arda Turan'ın Başakşehir'e transferiyle birlikte dün sosyal medyada tam anlamıyla büyük kriz yaşandı.

Arda Turan, sürpriz bir şekilde İnstagram'da yakın arkadaşı ve Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan'ı takipten çıkardı. Buna kayıtsız kalmayan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera da Arda'yı İnstagram'dan sildi.

Bu karşılıklı restleşmenin ardından devreye Sarı-Kırmızılı taraftarlar girdi. Twitter'da #UNFArda etiketiyle kampanya başlattı ve birçok Galatasaraylı, Arda'yı takibi bıraktı. Selçuk kendisini silen Arda'yı takipten çıkarmamayı tercih etti.


 

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI


Barcelona’da oynadığı dönemde katıldığı bir televizyon programında ‘Türkiye’ye dönersem Galatasaray’dan başka bir takımda oynamam’ diyen eski kaptanlarının bu görüntülerini sosyal medyadan paylaşan sarı kırmızılı taraftarlar, twitter ve Instagram’da ‘Arda’yı takipten çıkarma kampanyası’ başlattı.
 


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