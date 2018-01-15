Sosyal medyada Arda Turan - Selçuk İnan krizi..

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Erdinç Şahin

'ıntransferiyle birlikte dün sosyal medyada tam anlamıyla büyük kriz yaşandı., sürpriz bir şekilde İnstagram'da yakın arkadaşı vekaptanıtakipten çıkardı. Buna kayıtsız kalmayanda Arda'yı İnstagram'dan sildi.Bu karşılıklı restleşmenin ardından devreye Sarı-Kırmızılı taraftarlar girdi. Twitter'daetiketiyle kampanya başlattı ve birçoktakibi bıraktı. Selçuk kendisini silen Arda'yı takipten çıkarmamayı tercih etti.Barcelona’da oynadığı dönemde katıldığı bir televizyon programında ‘Türkiye’ye dönersem Galatasaray’dan başka bir takımda oynamam’ diyen eski kaptanlarının bu görüntülerini sosyal medyadan paylaşan sarı kırmızılı taraftarlar, twitter ve Instagram’da ‘Arda’yı takipten çıkarma kampanyası’ başlattı.