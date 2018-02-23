Sosyal medyada dehşet! Küçük çocuğa viski içirmeye çalıştılar

Sosyal medyada küçük bir çocuğa viski içirmeye çalışan gençlerin görüntüsü izleyenleri dehşete düşürdü. Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine videoyu çekenler bu açıklamayı yaptılar: 'Şaka yaptık'

23 Şubat 2018, Cuma 14:10
Sosyal medyada dehşet! Küçük çocuğa viski içirmeye çalıştılar
Bir sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler kısa sürede yayıldı. İzleyenleri dehşete düşüren görütülerde bir grup genç küçük bir çocuğa zorla viski içirmeye çalışıyor. Ağlamak üzere olan çocuğun halini görenler gençleri mesaj yağmuruna tuttu. Tepki çeken görüntülerin ardından bir açıklama yapan iki genç kız, olayın sadece 'şaka' olduğunu çocuğa gerçekten içki içirilmediğini, çocuğun uykudan uyandığı için ağladığını, annesinin ise mutfakta bulaşık yıkadığını söyledi. Ancak videonun sonunda özür dileyen gençlere tepkiler dinmedi. 

Suç duyurusunda bulunmak isteyenlerden bazıları şu yorumları yaptı: 

"Yasalar ne yapar bilmem ama korkunun gözünü seveyim. Çocuk istismarı her yerdeyken ve  bunun 17 yaşında yada 50 yaşında olmakla ve ya cahil olmakla yada okumuş olmakla alakası yokken bir çocuğa eziyet etmemeyi ancak korkarak öğrenebilecekler ne yazıkki..."


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