Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı

Samsun'da 14 yaşındaki çocuk ile sosyal medya hesabı üzerinden arkadaş olup küçük yaşta kız çocuklarının fotoğrafını göndererek tuzak kurduğu iddia edilen kişi, siber polisin takibi sonucu yakalandı.

02 Şubat 2018, Cuma 15:50
Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı
Samsun'da 35 yaşındaki Y.İ., 2017 Kasım ayında bir sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığı 14 yaşındaki çocuğa çıplak kız çocuklarının fotoğrafını göndererek tuzak kurup buluşma teklif etti.

Uzun süre çocuk ile iletişime geçen ahlaksız, bir türlü buluşmaya ikna edemedi ancak çirkin emelini sürdürdü.
 

AİLESİNE ANLATTI


Çocuğun durumu ailesine anlatması üzerine aile polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu Y.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bekar olduğu öğrenilen Y.İ., polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


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