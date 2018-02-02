Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı

AİLESİNE ANLATTI

Erdinç Şahin

'da 35 yaşındaki Y.İ., 2017 Kasım ayında bir sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığı 14 yaşındaki çocuğa çıplak kız çocuklarının fotoğrafını göndererek tuzak kurup buluşma teklif etti.Uzun süre çocuk ile iletişime geçen ahlaksız, bir türlü buluşmaya ikna edemedi ancak çirkin emelini sürdürdü.Çocuğun durumu ailesine anlatması üzerine aile polise şikayette bulundu.Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu Y.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bekar olduğu öğrenilen Y.İ., polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.