Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mine Bozkurt

Bir istihbarattan yola çıkan İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Patnos ilçesinde oturan O.Ö. ile E.U’nun sosyal medyada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde, hudut güvenliğini sağlamak için terör örgütleri PYD/PKK ve DAEŞ unsurlarına yönelik başlattığı harekata ilişkin paylaşımlar yaptığını belirledi.Paylaşımlarında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve’yı alenen aşağıladıkları" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" belirtilen iki zanlı ilçede gözaltına alındı.Zanlılardan polisteki işlemleri tamamlanan O.Ö, sevk edildiği cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanıp Patnos L Tipi Cezaevine konuldu. E.U’nun ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.