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Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
Bir istihbarattan yola çıkan İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Patnos ilçesinde oturan O.Ö. ile E.U’nun sosyal medyada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde, hudut güvenliğini sağlamak için terör örgütleri PYD/PKK ve DAEŞ unsurlarına yönelik başlattığı harekata ilişkin paylaşımlar yaptığını belirledi.

Paylaşımlarında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve TSK’yı alenen aşağıladıkları" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" belirtilen iki zanlı ilçede gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ


Zanlılardan polisteki işlemleri tamamlanan O.Ö, sevk edildiği cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanıp Patnos L Tipi Cezaevine konuldu. E.U’nun ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


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