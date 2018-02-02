Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

TERÖR PROPAGANDASI YAPAN KİŞİ TUTUKLANDI

Mine Bozkurt

Sakarya'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ('na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, TSK tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı"na yönelik, terör örgütlerinin propagandasını yapanlar hakkında çalışma başlatıldı.Ekipler, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen bir şüpheliyi gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.