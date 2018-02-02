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Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Sakarya'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı

Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
Sakarya'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, TSK tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı"na yönelik, terör örgütlerinin propagandasını yapanlar hakkında çalışma başlatıldı.

TERÖR PROPAGANDASI YAPAN KİŞİ TUTUKLANDI


Ekipler, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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