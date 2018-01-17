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Sosyal medyadaki korkunç trend: Deterjan yiyorlar

Gençler arasında yaygınlaşan tuhaf ve ölümcül trend giderek dünyada yayılıyor! Bu trend şimdiden 10 can aldı.

Sosyal medyadaki korkunç trend: Deterjan yiyorlar
Giderek yaygınlaşan tuhaf trendlerden en sonucusu ise kapsül deterjan yemek! Gençler sosyal medyada yayınladıkları meydan okuma videosu ile kapsül deterjanları çiğniyor. 

Doktorlar gençleri "Tide Pod Challenge" adı verilen bu yeni moda çılgınlığa kapılmamaları konusunda uyarıyor. Ergenlik çağındaki gençlerin çiğnedikleri bu tabletler oldukça tehlikeli birer zehir aslında.



Çamaşır ve bulaşık yıkamak için kullanılan çeşitli tür kapsül deterjanlar etanol, polimerler ve hidrojen peroksit içeriyor ve son derece toksik. 2017'de bir üniversite öğrencisi, çekici ve lezzetli göründükleri için kapsülleri yemeye cesaret ederek "Do not Eat Laundry Pods" (Çamaşır deterjanı kapsüllerini yemeyin) adlı hicivli bir video yayınladı.



2018 yılında Amerikan Zehir Kontrol Merkezleri Birliği'ne (AAPCC) bildirilen 40 deterjan zehirlenmesi olayı bulunmak olup, bunların yaklaşık yarısının bu ürünleri kasıtlı olarak aldığı rapor edildi. Bu kişilerden 10'u ise öldü...



 


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