Sosyal medyadan terör propagandası yapan kişilere gözaltı

KÜTAHYA'DA BİR DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Terör örgütlerinin kara propagandaları ortaya çıkıyor

Mine Bozkurt

nün ilgili birimleri tarafından yapılan tespitler doğrultusunda terör propagandası yaptığı iddia edilen 18 kişi hakkında savcılık, yakalama ve gözaltı kararı çıkarttı. Yakalama işlemlerinin devam ettiği belirtildi.Kütahya’nın Emet ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddia edilen doktor gözaltına alındı. Emet Devlet Hastanesi’nde görev yapan çocuk doktoru O.B. (30) tarafından kullanıldığı öne sürülen birhesabından, Türkiye aleyhine terör örgütleriveyü övücü paylaşımlar yapıldığı ihbar edildi.İddialar üzerine Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Emet ilçesine giderek Hamam Mahallesi’nde yaşayan O.B’yi gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.