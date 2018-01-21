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Sosyal medyadan terör propagandası yapan kişilere gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya paylaşımları üzerinden "PKK/PYD propagandası" yürüttüğü tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı

22 Ocak 2018, Pazartesi 02:07
Sosyal medyadan terör propagandası yapan kişilere gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ilgili birimleri tarafından yapılan tespitler doğrultusunda terör propagandası yaptığı iddia edilen 18 kişi hakkında savcılık, yakalama ve gözaltı kararı çıkarttı. Yakalama işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
 

KÜTAHYA'DA BİR DOKTOR GÖZALTINA ALINDI


Kütahya’nın Emet ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddia edilen doktor gözaltına alındı. Emet Devlet Hastanesi’nde görev yapan çocuk doktoru O.B. (30) tarafından kullanıldığı öne sürülen bir Twitter hesabından, Türkiye aleyhine terör örgütleri PKK ve FETÖ’yü övücü paylaşımlar yapıldığı ihbar edildi.

İddialar üzerine Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Emet ilçesine giderek Hamam Mahallesi’nde yaşayan O.B’yi gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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