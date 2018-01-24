Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mehmet Nuri Turan

Çanakkale’de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sonrasında sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı aleyhine propaganda yaptıkları iddia edilen HDP İl Eş Başkanları S.K.B. ile N.K.’yi HDP İl Binasında, İHD MYK Üyesi H.P.’yi de iş yerinde Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak ve terör propagandası yapmak suçundan gözaltına aldı. Gözaltına alınarak emniyete getirilen 3 kişinin işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.(İHA)