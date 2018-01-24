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Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

Çanakkale’de, Afrin operasyonuna yönelik olarak sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı

Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı
Çanakkale’de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sonrasında sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı aleyhine propaganda yaptıkları iddia edilen HDP İl Eş Başkanları S.K.B. ile N.K.’yi HDP İl Binasında, İHD MYK Üyesi H.P.’yi de iş yerinde Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak ve terör propagandası yapmak suçundan gözaltına aldı. Gözaltına alınarak emniyete getirilen 3 kişinin işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(İHA)
 


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