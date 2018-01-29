Sosyal medyadan terör propagandasına 8 tutuklama

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin’de teröristlere yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’na karşı sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yapan kişilere yönelik soruşturma başlatılmıştı.
10 ZANLIDAN 8'İ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında il genelinde 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 zanlıdan 8’i sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(İHA)
Mehmet Nuri Turan