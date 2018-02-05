Sosyal medyadan terör propagandasına bir tutuklama

Serap Belovacıklı

Tekman Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi için yapılan çalışmalarda, son dönemlerde TSK tarafından Afrin Bölgesinde ülke güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nı protesto etmek amacı ile terör propagandası yapan şahısların deşifresine yönelik olarak operasyonlar gerçekleştirildi.Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini öven ve "Zeytin Dalı Harekatı"nı bahane ederek Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı ve devlet büyüklerine karşı hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şüpheli F. M.’ye yönelik Taşkesenli mahallesinde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda F.M., yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.İHA