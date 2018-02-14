Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Serap Belovacıklı

Samsun'da Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 7 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar ile terör örgütlerinin propagandasını yapanlara ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu işleyenlere yönelik çalışma başlattı.Operasyonda Y.Ö, M.Ç, G.K. ve M.K ile HDP Samsun İl Yönetim Kurulu üyeleri Z.A. ve S.K, HDP Alaçam İlçe Yönetim Kurulu Üyesi H.A. yakalandı.Şüpheliler, emniyete götürüldü.