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Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine yapılan propaganda faaliyetlerine ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, Fethiye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Gül Y’yi gözaltına aldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK SUÇUNDAN TUTUKLANDI


Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Gül Y, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin, düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamalarıyla tutuklandı.


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