Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Mine Bozkurt

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı,nin () hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesindeve’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı ""nın ardından, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine yapılan propaganda faaliyetlerine ilişkin soruşturma başlattı.Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, Fethiye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Gül Y’yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Gül Y, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin, düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamalarıyla tutuklandı.