Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Serap Belovacıklı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, bölücü terör örgütü PYD/PKK’nın propagandasını yaptıkları ve Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sosyal medyada negatif algı oluşturdukları iddiasıyla 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Harekete geçen ekipler, 9’u kent merkezi, 10’u Edremit ve 5’i Ayvalık ilçesinde olmak üzere 24 şüpheliden 21’ini gözaltına aldı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 2’si tutuklandı, 11’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 12’si serbest bırakıldı.Zanlılardan 3’ü hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan işlem yapılmak üzere Adalet Bakanlığından talepte bulunuldu.Gözaltındaki 4 şüphelinin işlemleri devam ederken aranan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.AA