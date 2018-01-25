Sosyetik Ev Kadınları geliyor!

Amerika’da reyting rekorları kıran ‘The Real Housewives’,
‘Sosyetik Ev Kadınları’
ismiyle Türkiye’de. Kanal D’de ekrana gelecek programda cemiyetin tanınmış isimleri Neslihan Kozanoğlu, Elif Sağlamyürek, Günsel Ülkü, Esra Tekgöz ve Ezgi Dargı’nın özel hayatları gözler önüne serilecek.
Neşeli, güçlü ve söz sahibi Neslihan Kozanoğlu, kimseden sözünü esirgemeyen aşk kadını Elif Sağlamyürek, özgüveni yüksek ve eğlenceli Günsel Ülkü, zarif ve nazik güzellik uzmanı Esra Tekgöz, hem çılgın hem de çocuklarının üzerine titreyen bir anne olan Ezgi Dargı bilinmeyen yönlerini ve hayatlarının tüm gerçekliğini Sosyetik Ev Kadınları’nda
izleyici ile buluşturacaklar.
Sosyetik Ev Kadınları, yakında Kanal D’de!
Elif Bayram