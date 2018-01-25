Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Sosyetik Ev Kadınları geliyor!

Kanal D’nin yeni programı “Sosyetik Ev Kadınları” yakında izleyici karşısına çıkacak. Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanacak olan program tüm izleyicileri ekrana kilitleyecek

25 Ocak 2018, Perşembe 08:04
Sosyetik Ev Kadınları geliyor!
Amerika’da reyting rekorları kıran ‘The Real Housewives’, Sosyetik Ev Kadınları’ ismiyle Türkiye’de. Kanal D’de ekrana gelecek programda cemiyetin tanınmış isimleri Neslihan Kozanoğlu, Elif Sağlamyürek, Günsel Ülkü, Esra Tekgöz ve Ezgi Dargı’nın özel hayatları gözler önüne serilecek.

Neşeli, güçlü ve söz sahibi Neslihan Kozanoğlu, kimseden sözünü esirgemeyen aşk kadını Elif Sağlamyürek, özgüveni yüksek ve eğlenceli Günsel Ülkü, zarif ve nazik güzellik uzmanı Esra Tekgöz, hem çılgın hem de çocuklarının üzerine titreyen bir anne olan Ezgi Dargı bilinmeyen yönlerini ve hayatlarının tüm gerçekliğini Sosyetik Ev Kadınları’nda izleyici ile buluşturacaklar.


 
 Sosyetik Ev Kadınları, yakında Kanal D’de!
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Nursel Ergin ve Murat Akyer'in trendeki ateşli öpücüğü

Nursel Ergin ve Murat Akyer'in trendeki ateşli öpücüğü

Zeynep Nazlı Kayı annesi ile tatil yapan Hacı Sabancı'nın yanına gitti

Zeynep Nazlı Kayı annesi ile tatil yapan Hacı Sabancı'nın yanına gitti
Mehmet Dinçerler: Evlenip baba olmak istiyorum

Mehmet Dinçerler: Evlenip baba olmak istiyorum

Tamer Karadağlı çıldırdı: Babanın yolu mu?

Tamer Karadağlı çıldırdı: Babanın yolu mu?
Zehra Çilingiroğlu ve Eray Ölçüm aşkının ilk karesi

Zehra Çilingiroğlu ve Eray Ölçüm aşkının ilk karesi
Çağatay Ulusoy'un yeni aşkı Bestemsu Özdemir

Çağatay Ulusoy'un yeni aşkı Bestemsu Özdemir
Nalan: Kimsenin piyasaya kırılmak gibi lüksü yok

Nalan: Kimsenin piyasaya kırılmak gibi lüksü yok
Alişan ve Buse Varol İsviçre'ye tatile gitti

Alişan ve Buse Varol İsviçre'ye tatile gitti
Özcan Deniz hamile sevgilisi Feyza Aktan'ı eski sevgilisi Buse Narcı ile aldattı mı?

Özcan Deniz hamile sevgilisi Feyza Aktan'ı eski sevgilisi Buse Narcı ile aldattı mı?
Bella Thorne otel odasında esrar içerken yakalanınca kovuldu

Bella Thorne otel odasında esrar içerken yakalanınca kovuldu
Hülya Avşar'ın 34. bölüm konuğu Hande Yener

Hülya Avşar'ın 34. bölüm konuğu Hande Yener