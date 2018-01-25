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Sosyetik Ev Kadınları’nın yayın tarihi belli oldu!

NBC Universal formatlı The Real Housewives’dan uyarlanan Sosyetik Ev Kadınları’nın yayın tarihi belli oldu

25 Ocak 2018, Perşembe 14:52
Sosyetik Ev Kadınları’nın yayın tarihi belli oldu!
Yayınlandığı ABD, İngiltere, Kanada, Fransa ve Avustralya gibi birçok ülkede büyük bir beğeni ile takip edilen program artık Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelecek.
 
Cemiyet hayatının tanınan simaları; Neslihan Kozanoğlu, Elif Sağlamyürek, Günsel Ülkü, Esra Tokgöz ve Ezgi Dargı; 5 Şubat Pazartesi itibariyle Sosyetik Ev Kadınları'nda bir araya gelerek özel hayatlarını ekrana taşıyacak.  


 
Sosyetik Ev Kadınları, ilk bölümüyle 5 Şubat Pazartesi saat 12.45’te  Kanal D’de!

Sosyetik Ev Kadınları geliyor!Sosyetik Ev Kadınları geliyor!
 


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