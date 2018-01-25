Sosyetik Ev Kadınları’nın yayın tarihi belli oldu!

Sosyetik Ev Kadınları geliyor!

Elif Bayram

Yayınlandığı ABD, İngiltere, Kanada, Fransa ve Avustralya gibi birçok ülkede büyük bir beğeni ile takip edilen program artık Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelecek.Cemiyet hayatının tanınan simaları; Neslihan Kozanoğlu, Elif Sağlamyürek, Günsel Ülkü, Esra Tokgöz ve Ezgi Dargı; 5 Şubat Pazartesi itibariylebir araya gelerek özel hayatlarını ekrana taşıyacak.ilk bölümüyle 5 Şubat Pazartesi saat 12.45’te Kanal D’de!