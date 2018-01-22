Sovyet tüpleri Abhazya’da paniğe neden oldu

Abhazya’nın başkenti Sohum’da Sovyetler döneminden kalma bir tesiste amonyak tankerleri ve kimyasal içerikli sanayi tüpleri bulundu. Tanker ve tüpler Abhazya’da paniğe neden oldu

22 Ocak 2018, Pazartesi 23:42
Sovyet tüpleri Abhazya’da paniğe neden oldu
Abhazya’nın başkenti Sohum’a bağlı Bastala köyünde Sovyetler Birliği döneminde işletilen, Abhazya-Gürcistan savaşı sonrasında ise faaliyetleri sonlanan tesislerde amonyak olarak bilinen (NH3) tankerleri ve bazı kimyasal bileşiklerin depolandığı büyük tüpler bulundu.

108’den fazla tüpün 30’a yakınının boş olduğu tespit edilirken, bazılarında ise kimyasal olma şüphesi olduğu öğrenildi.

YAPILAN KAZIDA ORTAYA ÇIKTI


Abhazya Acil Durumlar Bakanlığı'na gelen bir ihbar neticesinde ekipler tesislere gitti. Atıl durumdaki tesisin içinde bazı tanker ve tüpler bulunurken, tesis çevresinde yapılan kazılarda da tüpler bulundu.

TÜPLERİN VE TANKERLERİN HEPSİ TOPLANDI


Uzman ekipler, akşama doğru başlayan çalışmaları geç saatlere kadar sürdürdü. Tüplerin ve tankerlerin tümü toplandı.

Kimyasalların solunum yoluyla zararlı olabileceği, cilde temas durumunda ise yanıklar oluşturabileceğini söyleyen uzmanlar, kimyasalların açığa çıkmadığını ifade ederek halkı rahatlattı. Bulunan tüp ve tankerler analiz ve imha için laboratuvarlara gönderildi.

(Erhan Altıparmak /İHA)


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