Soymaya kalktıkları kuyumcu direnince bacağından vurdular!

İzmir Bornova
'da ellerinde tabancayla kuyumcu dükkanına giren 2 kişi, iş yeri sahibi Mustafa Tezcan
’dan altınları vermesini istedi. Mustafa Tezcan'ın direnmesi üzerine paniğe kapılan soygunculardan biri elindeki tabancayla Mustafa Tezcan’ın bacağına ateş etti, ardından 2 soyguncu da yaya olarak kaçtı.
POLİSLER KAMERALARI İNCELİYOR
Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Tezcan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
Polisler kaçan iki soyguncunun yakalanması için başlattığı çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Davut CAN/DHA
Senim Tanay