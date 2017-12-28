Soymaya kalktıkları kuyumcu direnince bacağından vurdular!

POLİSLER KAMERALARI İNCELİYOR

Senim Tanay

'da ellerinde tabancayla kuyumcu dükkanına giren 2 kişi, iş yeri sahibi’dan altınları vermesini istedi. Mustafa Tezcan'ın direnmesi üzerine paniğe kapılan soygunculardan biri elindeki tabancayla Mustafa Tezcan’ın bacağına ateş etti, ardından 2 soyguncu da yaya olarak kaçtı.Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Tezcan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.Polisler kaçan iki soyguncunun yakalanması için başlattığı çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.